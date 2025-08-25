Ile Maurice: Nathacha Appanah - «Pourquoi ces hommes tuent leur femme ?»

«La nuit au coeur», le nouveau roman de Nathacha Appanah, est paru le jeudi 21 août aux Éditions Gallimard. Trois histoires - dont celle de l'auteure elle-même - de femmes victimes de la violence de leur compagnon se croisent. Deux de ces femmes n'en réchapperont pas. Reste Nathacha Appanah, qui a mis plus de 20 ans avant de pouvoir se raconter.

Douloureuse question. «Pourquoi des hommes tuent leur femme ?» Ce qui, chez Nathacha Appanah, auteure, a déclenché cette interrogation, c'est un féminicide qui s'est déroulé pas très loin de chez elle en 2021. Le lourd sujet de la violence conjugale extrême, «l'amour qui devient la mort» est abordé dans son nouveau livre. La nuit au coeur est paru le jeudi 21 août aux Éditions Gallimard.

En 2021, Nathacha Appanah habite à Bordeaux et apprend la mort horrible de Chahinez Daoud, mère de famille brûlée vive par son mari en pleine rue, à Mérignac. Cela se passe «vraiment très près de chez moi», explique l'auteure dans une interview accordée à la librairie Mollat. Les circonstances de ce crime «barbare, moyenâgeux» l'interpellent. Le mari de Chahinez Daoud lui a tiré deux balles dans les jambes avant de l'asperger d'essence et de mettre le feu.

C'est le déclic. La mémoire est «convoquée». Nathacha Appanah se souvient : «Quand j'avais 25 ans, j'ai couru ainsi pour échapper à quelqu'un. Je me suis souvenue qu'en 2000, une de mes cousines avait couru ainsi et n'avait pas réussi» à s'échapper. «Ce sont des épisodes qui sont avec moi et auxquels j'avais décidé de ne plus penser. Quand on n'y pense pas, on ne les travaille pas. Ils deviennent quelque chose d'un peu sec.» Avec le drame de Chahinez Daoud, l'auteure a senti l'appel pour «affronter ma propre histoire».

Un affrontement par le biais de l'écriture qu'elle dit avoir mené «avec beaucoup de calme». En établissant les parallèles entre la fuite, la violence, mais surtout «l'amour qui devient la mort». Pour mieux «examiner comment j'ai pu courir et m'en sortir. Décortiquer l'histoire de violence qui est la mienne».

La nuit au coeur n'est ni «un récit, un témoignage, une enquête». C'est bien, le souligne l'auteure, «une oeuvre littéraire». Le processus de se demander «comment convoquer le passé dans la littérature. C'est l'un des rares endroits où l'on peut faire parler les fantômes. C'est un livre que j'ai écrit avec deux fantômes derrière moi».

Dans un temps qu'elle remonte à rebours : 2021, le féminicide dont est victime Chahinez Daoud. 2000, pour Emma, sa cousine tuée par son mari, à Maurice. 1998 pour son histoire personnelle. Ce sujet de la violence conjugale extrême est pour Nathacha Appanah un «questionnement permanent : pourquoi ces hommes tuent leur femme ? Pourquoi ils éprouvent ce besoin de l'effacer de manière aussi brutale de la surface de la terre ?».

L'écriture de ce livre a démarré en 2021, nourrie à la fois par des éléments d'enquête et «la quête sur moi-même». Chahinez Daoud, 31 ans, d'origine algérienne, mère de trois enfants, a été tuée par son mari. Emma a été tuée en 2000 par son mari, qui l'a écrasée volontairement avec sa voiture de fonction. Elle était la cousine de Nathacha Appanah.

L'auteure a appris sa mort en lisant sur internet la presse mauricienne. Dans La nuit au coeur, le personnage inspiré du vécu de l'auteure a vécu avec un homme, «HC», qui la rabaissait, la coupait de ses proches et est devenu violent. «Dans l'une des scènes les plus terrifiantes de La Nuit au coeur, elle sauve sa peau face à ce 'HC' aujourd'hui décédé».

L'histoire de ce personnage est au début roman. «L'année de ses 17 ans, l'auteure, tout à la joie de recevoir un prix littéraire, rencontre un homme de 30 ans son aîné, HC, poète maudit». Elle mettra du temps à s'extirper de cette histoire, revenant chez ses parents à 25 ans, avec la conviction «d'avoir échappé à la mort».

Prix littéraire

«La nuit au coeur» de Nathacha Appanah figure parmi les dix romans francophones de la sélection du Prix littéraire du journal «LeMonde» 2025. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera dévoilé le mercredi 3 septembre. Le livre est également en compétition pour le Prix du roman Fnac. Résultat: le 28 août.