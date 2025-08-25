Afrique: La 41e Conférence africaine annuelle sur l'évaluation de l'éducation a débuté à Addis-Abeba.

Addis-Abeba — Addis-Abeba accueille la 41e Conférence annuelle de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique (AEAA), un rendez-vous majeur réunissant décideurs, chercheurs et praticiens du continent.

Ouverte officiellement aujourd'hui par le vice-Premier ministre Temesgen Truneh, la conférence a mis en lumière le rôle central de l'éducation dans la transformation de l'Afrique.

« Nous partageons une ambition commune : faire de l'éducation le moteur du développement et de la prospérité de notre continent », a-t-il déclaré lors de la cérémonie d'ouverture.

Organisée par le Service d'évaluation et d'examens de l'éducation (EAES), la conférence se tient à l'hôtel Skylight d'Addis-Abeba et se poursuivra jusqu'au 29 août 2025. Elle offre un espace d'échange autour des meilleures pratiques, des recherches récentes et des approches innovantes en matière d'évaluation éducative.

Dans son discours, Temesgen Truneh a souligné que l'évaluation ne se limite pas à mesurer les acquis : elle est un levier stratégique pour orienter les politiques éducatives et concevoir des systèmes plus inclusifs, équitables et efficaces.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à construire un système d'évaluation capable de valoriser à la fois les savoirs académiques et les compétences pratiques.

Placée sous le thème « Transformer l'évaluation de l'éducation : vers un apprentissage de qualité et une prise de décision éclairée », cette édition présente 124 contributions scientifiques et ateliers, avec pour ambition majeure de poser les bases d'un Cadre continental d'évaluation (CAFA), afin d'harmoniser les systèmes d'évaluation à l'échelle africaine.

Par son accueil de la conférence, l'Éthiopie affirme son rôle moteur dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement et dans le renforcement de la coopération éducative à travers le continent.