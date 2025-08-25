Ethiopie: La ville de Kasama rend hommage au légendaire athlète éthiopien Abebe Bikila en baptisant une route

Addis-Abeba — Une route a été inaugurée au Japon en l'honneur du légendaire athlète éthiopien Abebe Bikila.

La délégation éthiopienne, conduite par le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, a participé à une cérémonie de baptême d'une route en l'honneur du légendaire athlète Abebe Bikila à Kasama, au Japon.

L'événement s'inscrivait dans le prolongement de la conclusion de la TICAD-9, qui s'est tenue à Yokohama, au Japon.

À l'occasion, le ministre Melaku a souligné que cet événement consolidait les liens de longue date entre l'Éthiopie et le Japon.

Il a déclaré que cet événement marquait un nouveau chapitre dans les liens entre les deux pays, faisant référence à un dicton japonais qui dit : « Une véritable amitié est un trésor éternel. »

Il a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple japonais en général, ainsi qu'aux habitants et aux dirigeants de la ville de Kasama pour avoir rendu hommage à l'un des héros nationaux les plus appréciés d'Éthiopie.

L'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, l'ambassadeur Daba, a déclaré que les peuples éthiopien et japonais commémoreraient cette journée importante comme un événement véritablement extraordinaire, marquant une étape importante pour la nouvelle génération dans la mémoire de cet athlète légendaire.

Le maire de la ville de Kasama, Yamaguchi Shinju, a déclaré dans son discours de bienvenue que la route renforcerait davantage les liens entre les deux nations.

Il a également souligné que cette initiative constituait une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux pays.

Il a été souligné que la décision de nommer cette route en l'honneur de feu Abebe Bikila, dont le triomphe remarquable aux Jeux olympiques de Tokyo de 1964 avait inspiré le monde, constituait un geste profondément significatif.

Ce triomphe a non seulement suscité une immense fierté en Éthiopie, mais a également établi un lien durable avec le peuple japonais.