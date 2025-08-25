Addis Ababa — Les fossiles d'hominidés emblématiques d'Éthiopie, Lucy (Dinknesh) et Selam, offrent aux historiens, aux chercheurs et au public une occasion rare d'explorer les origines de l'humanité, a déclaré le Premier ministre tchèque Peter Fiala, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition aujourd'hui au Musée national de la République tchèque à Prague.

L'exposition, intitulée « Origines humaines et fossiles », durera deux mois et offrira au public international un aperçu direct des fossiles qui ont fait de l'Éthiopie le berceau de l'humanité. Le ministre du Tourisme, Selamat Kassa, a décrit cette exposition comme une occasion inestimable pour les chercheurs et les visiteurs de découvrir le riche patrimoine préhistorique de l'Éthiopie.

Le Premier ministre tchèque Fiala a souligné que l'exposition vise à mettre en lumière les origines de l'humanité, soulignant l'importance mondiale de Lucy et Selam pour la compréhension de l'évolution humaine.

Par ailleurs, l'Éthiopie et la République tchèque ont signé un accord pour la création d'un musée pour enfants à Addis-Abeba, parallèlement à l'exposition. La ministre Selamat a signé l'accord aux côtés de représentants du Musée national tchèque et de l'Agence tchèque de développement à Prague.

Le gouvernement tchèque apportera un soutien financier à la construction du musée situé au Friendship Park II, à Addis-Abeba, où il offrira aux enfants une introduction accessible et stimulante à l'histoire et à la culture éthiopiennes.

La ministre Selamawit a exprimé sa gratitude pour ce soutien, soulignant que le musée permettra aux générations futures de découvrir le riche patrimoine culturel et historique de l'Éthiopie, tout en renforçant l'image internationale du pays comme berceau de l'humanité.