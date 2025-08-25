Addis-Abeba — L'Éthiopie mobilise son potentiel en irrigation pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, selon le ministre de l'Irrigation et des Basses Terres, Abraham Belay.

L'Éthiopie met en oeuvre d'importantes réformes visant à exploiter pleinement son vaste potentiel en matière d'irrigation, dans le but de garantir la sécurité alimentaire nationale, a déclaré Abraham Belay, ministre de l'Irrigation et des Basses Terres.

Lors de la cérémonie, le ministre Abraham Belay a réaffirmé l'importance stratégique accordée au développement de l'irrigation, en soulignant son rôle central dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.

Il a indiqué que l'instauration de normes et d'un cadre réglementaire solide était indispensable pour tirer pleinement parti du potentiel du secteur.

Selon lui, les projets d'irrigation progressent de manière significative, portés par les réformes engagées au niveau national ces dernières années. Il a également souligné la nécessité de définir un cadre de mise en oeuvre clair, condition essentielle à l'application efficace des normes.

Tout en reconnaissant que la prise de conscience du potentiel du secteur a constitué une première étape importante, le ministre a précisé qu'une feuille de route détaillée est actuellement en cours d'élaboration pour guider les prochaines étapes.

Pour sa part, Farayi Zimudzi, représentante de la FAO en Éthiopie, a salué l'initiative en soulignant que l'établissement de normes nationales en matière d'irrigation est un pilier fondamental pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, promouvoir la durabilité environnementale et améliorer les conditions de vie des populations.

Elle a rappelé que la FAO, en tant que partenaire de longue date de l'Éthiopie, soutient le développement de l'irrigation à travers divers axes : renforcement des capacités, transfert de technologies, exploitation des données, investissement dans les infrastructures, conception de systèmes efficaces et promotion de pratiques agricoles durables.

Selon elle, ce projet de coopération technique a permis de jeter des bases solides pour l'établissement des normes nationales, qui orienteront désormais le développement de systèmes d'irrigation performants à travers le pays.

Enfin, elle a insisté sur l'importance de promouvoir une utilisation durable de l'irrigation en Éthiopie, en appelant à une mobilisation collective pour bâtir un avenir plus vert, plus résilient et plus prospère, tant pour les Éthiopiens que pour les générations futures.