La 41e Conférence annuelle de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique (AEAA) a débuté aujourd'hui à Addis-Abeba. Elle se poursuivra pendant quatre jours consécutifs.

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné l'importance de la conférence pour réfléchir aux réalisations passées et façonner un avenir où une éducation de qualité est garantie pour chaque enfant.

Temesgen a ajouté que l'évaluation de l'éducation n'est pas un simple outil, mais une boussole essentielle pour guider le progrès éducatif.

Le vice-Premier ministre a déclaré que l'AEAA était devenue un espace essentiel de collaboration, de savoir et d'innovation. Ensemble, nous pouvons élever le niveau de l'éducation.

Il a déclaré que l'Éthiopie était le berceau de l'humanité et que la victoire d'Adoua symbolisait le courage et l'unité, un esprit qui doit imprégner l'éducation.

Aujourd'hui, l'Éthiopie et plusieurs pays africains mettent en oeuvre des réformes éducatives audacieuses visant à améliorer le niveau de tous les apprenants, a-t-il noté.

À cet égard, la conférence sert de plateforme pour partager des pratiques innovantes et transformer les idées en progrès tangibles, a-t-il souligné.

Le vice-Premier ministre a également souligné que l'Afrique doit mettre en place des systèmes qui autonomisent les apprenants, renforcent les nations et favorisent la prospérité du continent.

« Que l'Éthiopie soit le pont entre ce que nous avons été et ce que nous osons devenir. Engageons-nous ici à construire des systèmes qui autonomisent chaque apprenant. Cela renforce chaque nation et favorise la prospérité de toute l'Afrique », a conclu Temesgen.

Temesgen a également appelé à un cadre d'évaluation continental commun, qui assurerait la cohérence entre les nations, améliorerait la mobilité des apprenants et des éducateurs et respecterait les cultures et les programmes locaux.

Il a souligné que l'Afrique est en plein essor et qu'il est essentiel de jouer un rôle moteur.

À cet égard, l'AEAA joue un rôle essentiel dans l'harmonisation des objectifs des ministères, des institutions et des communautés afin de garantir la crédibilité et l'équité de chaque système d'évaluation, a-t-il noté.

Le président de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique (AEAA), Mafu S. Rakometsi, a souligné l'impératif pour les systèmes éducatifs de lutter contre les injustices historiques.

Il a exhorté les praticiens et les décideurs politiques à revoir les méthodes d'évaluation afin de garantir l'équité et la précision, essentielles à une prise de décision éclairée.

Selon le président de l'AEAA, la conférence vise à explorer des approches transformatrices en matière d'évaluation de l'éducation, améliorant ainsi la qualité de l'apprentissage pour les générations futures.

Exprimant sa vision d'une Afrique prospère, unie et innovante, il a souligné la nécessité d'un cadre d'évaluation commun pour élever les normes éducatives et promouvoir un accès équitable à une éducation de qualité sur tout le continent.

De son côté, Sophia Ndemutila Ashipala, cheffe de la division Éducation de l'Union africaine, a souligné l'importance de transformer les systèmes d'évaluation de l'éducation pour un apprentissage de qualité et une prise de décision éclairée afin de réaliser l'Agenda 2063 de l'UA.

Ashipala a souligné l'engagement de l'UA à moderniser et à harmoniser les systèmes d'évaluation de l'éducation afin de répondre aux besoins du XXIe siècle, en privilégiant des modèles axés sur les compétences et l'apprenant.

Le lancement du Cadre continental commun d'évaluation établirait une référence pour l'éducation en Afrique, tout en respectant la diversité nationale, faciliterait la prise de décision fondée sur les données, améliorerait la mobilité académique et soutiendrait l'intégration régionale, a-t-elle ajouté.

Elle a également insisté sur l'importance de partenariats solides entre les gouvernements, les institutions et la société civile pour favoriser une réflexion innovante et des stratégies concrètes afin de transformer l'évaluation de l'éducation en Afrique, affirmant l'engagement de l'UA à promouvoir une éducation inclusive et équitable afin de donner les moyens à la prochaine génération de dirigeants et d'innovateurs en Afrique.

Le ministre de l'Éducation, le professeur Berhanu Nega, a exhorté les Africains à prendre conscience de l'évolution des tendances dans ce monde dynamique.

« Il est temps pour l'Afrique de changer. Les Africains doivent en prendre conscience ; commencer à réfléchir attentivement et à anticiper l'avenir », a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné la nécessité de transformer le système éducatif pour l'adapter aux exigences contemporaines, en garantissant une éducation de qualité tout en préservant l'intégrité des évaluations et la prise de décision fondée sur les données.

Le professeur Berhanu a souligné les progrès rapides réalisés par l'Éthiopie dans divers secteurs, notamment l'agriculture, les infrastructures et l'énergie, soulignant que des progrès similaires sont réalisés dans le paysage éducatif grâce à des pratiques d'évaluation améliorées.