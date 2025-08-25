Afrique de l'Ouest: CAN Dodgeball 2025 - Les Éléphants débutent par une victoire contre le Burkina Faso

En ouverture de la 4e édition de la CAN de Dodgeball, la Côte d'Ivoire a dominé le Burkina Faso (17-11) à la rotonde du Palais des sports de Treichville. Les champions en titre (mixte) annoncent la couleur : défendre leur couronne à domicile.

La Côte d'Ivoire n'a pas tremblé pour son entrée en lice. Opposés au Burkina Faso le dimanche 24 août 2025, les Éléphants dodgeballeurs se sont imposés 17-11 dans un Palais des Sports de Treichville chauffé à blanc.

Dès les premières minutes, la troupe ivoirienne a pris les devants (2-0 en deux minutes) avant de dérouler collectivement pour mener 11-3 à la pause. Le Burkina Faso, accrocheur, a profité d'un relâchement ivoirien pour réduire l'écart en deuxième période, mais les champions d'Afrique en titre ont vite repris le contrôle pour s'imposer avec autorité.

« Entrer dans une compétition n'est jamais facile. L'essentiel, c'était de gagner ce premier match et c'est fait. Nous avons pris note de nos failles et nous allons travailler pour la suite », a analysé le coach ivoirien Hermann Soro, satisfait mais lucide.

Même assurance du côté du capitaine Coulibaly Lassanna : « Défendre le titre à domicile n'est pas une pression. Si nous respectons les consignes du staff, personne ne sortira d'Abidjan avec nos trophées. Notre objectif est clair : boucler les six titres ici en Côte d'Ivoire. »

Face à eux, le sélectionneur burkinabé Émile Ouédraogo a reconnu la logique du résultat : « Notre équipe est à sa toute première compétition. Cette défaite est normale face à la Côte d'Ivoire, même si nous avons su les titiller par moments. »

Après ce succès inaugural, les Éléphants se tournent vers leur deuxième rendez-vous : un duel contre le Libéria, défait face Maroc (5-6), ce lundi 25 août. Un nouveau test pour confirmer leurs ambitions continentales des Éléphants champion en titre (mixte).

La compétition se poursuit jusqu'au 30 août 2025 avec 8 nations en course pour le titre.