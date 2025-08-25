Cote d'Ivoire: 5e édition du gala du livre - À 12 ans, Ivan Teki devient le plus jeune écrivain ivoirien

La grande révélation de la 5e édition du gala du livre, qui s'est déroulée le 16 août, à Grand-Bassam, s'appelle Ivan Teki, 12 ans, désormais considéré comme le plus jeune écrivain de Côte d'Ivoire et membre de l'association des écrivains.

L'élève, en classe de 4e, a présenté son premier roman, intitulé "Invasion", paru le 22 juillet 2025, aux Éditions Gdt. Devant un public de passionnés de littérature, d'artistes et de personnalités culturelles, il a décrit son récit de science-fiction centré sur une épidémie mortelle née d'une manipulation génétique.

L'ouvrage, disponible en format broché, électronique et audio, met en scène Lena Auster, une survivante immunisée, dans un univers marqué par la recherche scientifique, la lutte pour le pouvoir et la survie. La soirée littéraire qui avait pour thème « Les livres, des étoiles qui éclairent les chemins de la vie », a également mêlé conférences, prestations artistiques et distinctions.

A cette occasion, Régine Sésségnon, initiatrice de l'évènement et présidente de l'Ong Univers Académique, a exprimé sa gratitude à tous pour leur engagement et leur fidélité constants à ce rendez-vous. Cela illustre bien leur attachement sincère aux lettres, à la culture et au rayonnement intellectuel. Elle a rappelé la place essentielle du livre à tout âge par un hommage aux écrivains, lecteurs, libraires et éditeurs.

Notons que l'écrivain Loua Jean-Eric (Jek) a été distingué en qualité d'ambassadeur du livre 2025-2026. A sa suite, une dizaine de membres de l'organisation ont reçu leurs distinctions d'honneur et de prestige.