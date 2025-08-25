Cote d'Ivoire: Après le Guinness World Records - Mylène Amon annonce son premier grand rendez-vous

La portraitiste et Paper Artist ivoirienne, Mylène Amon, fraîchement entrée dans le Guinness World Records, convie le public à une vente privée inédite du 28 au 30 août 2025 à la Galerie Jacobleu, sous le thème "Art & espoir". Elle en a fait l'annonce au cours d'une conférence de presse le 22 août 2025 à Abidjan-Cocody.

C'est une nouvelle page de sa carrière que Mylène Amon s'apprête à écrire. La jeune portraitiste et paper artiste, connue pour ses oeuvres en illusion optique, tiendra sa toute première exposition-vernissage du 28 au 30 août 2025 à la Galerie Jacobleu, à Cocody.

Placée sous le thème "Art & espoir", cette vente privée, dont le vernissage est prévu le jeudi 28 août à 18h, se veut à la fois artistique et humanitaire. « La vente va plus se focaliser sur les animateurs télé et les entrepreneurs, mais les dons iront directement aux enfants atteints de cancer. Pas besoin d'intermédiaire », a confié l'artiste lors de sa conférence de presse tenue le vendredi 22 août à Cocody, dans les locaux de My Address.

Des portraits à 300 000 FCFA et une mission de vie Autodidacte, Mylène Amon s'est imposée grâce à son style unique : des portraits en noir et blanc jouant sur l'illusion optique (oeuvre qui joue avec la perception pour révéler plusieurs images ou sens cachés en un seul regard), réalisés avec des outils simples comme un cutter à stylo sur papier.

Le prix de base de chaque portrait sera fixé à 300 000 Fcfa, mais c'est la dimension solidaire de la démarche qui prime pour elle. « J'ai été profondément touchée par les enfants atteints de cancer. C'est une mission de vie que Dieu me permet de poursuivre. Si je peux aider les familles défavorisées ou encore les jeunes filles, je le ferai. Les enfants, c'est l'avenir », explique l'artiste, émue.

Entre records et célébration

Cette exposition sera aussi l'occasion de célébrer son entrée officielle dans le Guinness World Records, validée le 1er juillet dernier. Après l'invalidation de son premier exploit -- 132 portraits réalisés en 120 heures en cinq jours de février 2025 -- Mylène Amon a pris sa revanche en réalisant 203 fleurs Origami japonaises en une heure, établissant ainsi un record mondial dans la catégorie paper-art.

Un rendez-vous attendu

Avec cette première exposition, Mylène Amon dit vouloir frapper un grand coup pour « positionner sa marque ». « Cet exploit a tout changé dans le cours de ma vie. Les portraits d'illusion optique ont pris de la valeur grâce à lui », affirme-t-elle. La Galerie Jacobleu ouvrira ses portes dès 8h, avec une entrée libre pour le public.

Pour les passionnés d'art comme pour les curieux, le rendez-vous est pris : du 28 au 30 août, l'art se mettra au service de l'espoir et des enfants, avec une artiste qui a fait du papier un véritable outil d'engagement.