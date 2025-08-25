Cote d'Ivoire: Festival Miklôwô de N'Zianouan - La jeunesse et l'entrepreneuriat au coeur de la première édition

La ville de N'Zianouan, située à une vingtaine de kilomètres de Tiassalé et à 120 kilomètres d'Abidjan, a marqué un tournant culturel et social le dimanche 24 août 2025, par l'inauguration de la première édition du Festival N'Zianouan Miklôwô (Fen'ZI), autour du thème : « Jeunesse et entrepreneuriat, facteur de cohésion sociale ».

Placée sous le parrainage du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, cette célébration vise à mettre en lumière les potentialités culturelles, touristiques et économiques de la localité. L'ouverture officielle a réuni autorités politiques, administratives et coutumières, ainsi qu'une foule nombreuse.

Pour Jacques Ibrahim Diallo, commissaire général du festival, le Fen'ZI est « une aventure humaine et sociale », mais surtout « une tribune d'expression, d'échange et d'inspiration ». Il a salué l'engagement des populations, témoignant de leur attachement à la culture et au vivre-ensemble.

Le Burkina Faso, pays invité d'honneur, a marqué l'événement par une délégation conduite par Kaboré Daouda, représentant du consul adjoint Tema Bationo. Ce dernier a souligné que cette participation reflète « la fraternité et la solidarité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso », tout en invitant ses compatriotes à renforcer les liens avec la communauté hôte.

Représentant le parrain, Isidore Koffi, au nom du directeur général de la santé, a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs et encouragé les communautés locales à préserver la cohésion sociale qui fait la réputation de N'Zianouan.

La cérémonie d'ouverture, rythmée par des prestations artistiques et musicales, s'est conclue par la coupure du ruban symbolique, donnant le coup d'envoi officiel de ce rendez-vous.

Prévu jusqu'au 30 août, le Festival N'Zianouan Miklôwô ambitionne de devenir un cadre annuel de promotion de la jeunesse, de valorisation du patrimoine et de rayonnement culturel de la région.