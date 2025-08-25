Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat des jeunes - La finale du concours 'Small Boost' prévu pour le 6 septembre

Après une première édition réussie en 2024, la deuxième édition de "Small Boost", concours d'entrepreneuriat et de leadership organisé par "Small Graine" (entreprise sociale), se tiendra le 6 septembre 2025, à l'hôtel Palm Club d'Abidjan-Cocody.

Sur 45 candidatures reçues, dix ont été retenues pour la grande finale. Les candidats devront défendre leurs projets innovants à travers un pitch devant un jury d'experts. Pour rappel, dans le cadre de cet événement, l'équipe de "Small Graine" a sillonné les écoles afin de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat dès le bas âge.

Depuis le 12 juillet 2025, les finalistes sont en préparation intensive. Ils bénéficient d'un mentorat assuré par des entrepreneurs aguerris, chacun dans son domaine. Une expérience immersive qui combine apprentissage, compétition et inspiration. Les participants renforcent ainsi leurs compétences en prise de parole, gestion de projets, innovation et leadership.

Le lauréat remportera une dotation de 300 000 Fcfa contre 100 000 Fcfa l'an dernier, pour développer son activité. Nouveauté cette année : le public prend part au vote et peut influencer le classement final (1 ticket d'entrée = 1 vote).

Lancé en 2024 par Marie-Paule Konan dite Paula, fondatrice de "Small Graine", "Small Boost" vise à détecter les jeunes talents entrepreneurs âgés de 12 à 21 ans.