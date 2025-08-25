Cote d'Ivoire: San Pedro/Centre aéré de vacances 2025 - Les enfants invités à pérenniser les acquis

Yéboua Kouakou Adani, nouveau directeur régional de la Culture et de la Francophonie de San Pedro, a appelé le 22 aout 2025, les enfants à entretenir la flamme du savoir-faire acquis au cours de la deuxième édition du Centre aéré de vacances organisée à l'École primaire publique (Epp) Lac 2 de la ville. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture d'édition 2025, en présence d'un émissaire du Conseil régional, du directeur du service socio-culturel de la mairie et du directeur du centre culturel municipal.

"Chers enfants, grand merci à vous pour votre participation. Mais surtout, continuez à rêver, à créer, à partager. Bref, continuez à faire fructifier tout le savoir : le savoir-faire et le savoir être que le centre aéré de vacances 2025 vous a apporté", les a-t-il exhortés.

L'inspecteur principal des arts et de la culture a rappelé que les Centres aérés de vacances constituent une initiative de la ministre de tutelle, Françoise Remarck qui, à la faveur des vacances de fin d'années, entend occuper les enfants d'une manière saine, constructive et divertissante à travers des activités didactiques et ludiques.

Pour cette édition, les enfants participants, au nombre d'une centaine, ont en effet bénéficié d'une initiation au compte de plusieurs disciplines artistiques et culturelles, qu'ils ont eu à présenter aux hôtes de la Direction régionale de la Culture et de la Francophonie (Drcf) de San Pedro, au cours de la cérémonie de restitution. Entre autres, le dessin, la poésie, la danse, le chant, la lecture, l'épellation et des jeux.

"Les grandes vacances représentent pour les plus petits, une période de recréation mais aussi un défi pour nous parents, soucieux de les voir s'épanouir dans des activités saines. C'est à cela que répond ce centre", a-t-il indiqué.

Rappelant que le centre aéré de vacances de San Pedro, dénommé "Hè yoo mrinlin", expression Kroumen qui signifie "Les enfants de San Pedro s'amusent", ne représente pas qu'un lieu de loisir. Il joue un rôle important dans leur développement physique et intellectuel.

Pour le nouveau directeur régional, en explorant la créativité de ceux-ci, ainsi que leur talent et en les amenant à collaborer, ils acquièrent des aptitudes et des compétences incontournables pour un développement harmonieux.

Yéboua Kouakou Adani faisait ainsi sa première sortie officielle depuis sa nomination le 29 juillet dernier et la passation des charges le 31 du même mois, avec Kouamé Kouakou, l'ex-directeur régional, affecté à la tête de la direction régionale de la Culture et de la Francophonie de la Nawa.