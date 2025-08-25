Cote d'Ivoire: Présidentielle/ V Baoulé - Le mouvement 2025 Ewan-ADO prépare le plébiscite de Alassane Ouattara

Le mouvement politique 2025 Ewan-ADO selon le communiqué produit par ledit mouvement, a effectué, le samedi 23 août 2025, à Yamoussoukro, sa grande rentrée politique couplée à l'investiture de ses démembrements locaux, avec pour ambition de mobiliser massivement le V Baoulé en faveur du président Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain.

« Le V Baoulé est debout pour la victoire du président Alassane Ouattara. 2020 a été un faux départ et nous ne voulons pas que 2025 soit la répétition de 2020 », a déclaré le premier responsable du mouvement, Louis Habonouan rappelant que 2025 Ewan-ADO a été créé le 7 décembre 2024 à Abidjan.

« Nous avons travaillé, nous avons attendu et le président a donné son accord pour être candidat. Le reste, c'est à nous de le traduire en victoire sur le terrain », a affirmé M. Habonouan.

Cette rentrée politique a été l'occasion d'investir les coordinations régionales, départementales, sous-préfectorales et communales, chargées d'organiser la mobilisation dans les hameaux, campements, villages et quartiers du V Baoulé et au sein de sa diaspora.

Les organisateurs ont fait état de la participation de délégués représentant près de 3000 villages, rassemblant plus de 10 000 personnes, jeunes et femmes, venues exprimer leur soutien au président Ouattara.

« Nous venons de commencer ce mouvement dans le V Baoulé et il connaîtra son apogée le jour où le président ira déposer sa candidature à Abidjan », a indiqué le président Louis Habonouan, soulignant que les jeunes de la région ont fortement contribué au parrainage, permettant à Alassane Ouattara « d'exploser les chiffres » dans cette partie du pays.

À l'adresse de la jeunesse, il a lancé un message dans la langue locale, appelant à tourner le dos aux manipulations et à témoigner leur reconnaissance au « patriarche du V Baoulé », le président Houphouët-Boigny, présenté comme un « patrimoine national » et celui « qui a révélé Alassane Ouattara ».

Les organisateurs affirment que grâce à ce soutien, « toute la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en chantier ». Ils ajoutent que les jeunes du V Baoulé se disent prêts pour le scrutin présidentiel et mobilisés pour garantir une victoire dès le premier tour.

« Après cette manifestation grandiose, nous n'organiserons plus de rassemblements d'ampleur, car le temps est venu pour nos soldats de descendre sur le terrain, dans les villages et les quartiers du V Baoulé, pour préparer la victoire d'Alassane Ouattara », a conclu l'instigateur du mouvement 2025 Ewan-ADO.