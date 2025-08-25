Congo-Kinshasa: Le ministre de l'Agriculture met en place un projet pour développer l'irrigation

Pour moderniser l'agriculture et augmenter la production agricole en RDC, le ministère de l'agriculture a lancé depuis le mois de janvier en cours un projet de formulation de la Stratégie Nationale du Développement de l'Irrigation, SNDI-RDC en sigle

Financé par la FAO, ce projet s'étend de janvier 2025 au mois de juillet 2026 avec comme objectif principal l'élaboration d'une stratégie d'irrigation solide pour développer l'agriculture en RDC en vue d'améliorer la sécurité alimentaire, de renforcer la résilience des agriculteurs face au changement climatique et de promouvoir une croissance économique inclusive dans le domaine de l'agriculture.

A ce jour dans le cadre de la matérialisation de ce projet, quelques actions ont été menées dont notamment la mise en place d'une Task force multisectorielle, le renforcement des capacités sur le système d'information géographique et des études de terrain dans 4 provinces, à savoir le Kongo Central, le Haut Katanga, le Lualaba et Kinshasa pour recueillir les données sur les systèmes existants et les besoins des agriculteurs.

Selon les experts du ministère de l'agriculture, le Projet SNDI-RDC constitue une étape importante dans la modernisation de l'agriculture en RDC

Il sied de rappeler que la Faim zéro est l'un des 17 objectifs du développement durable. La RDC, malgré ses 80 millions des terres arables et 4 millions des terres irrigables peine à nourrir une large majorité de sa population. Certes, des réformes et plusieurs projets ont été initiés au fil des années pour développer le secteur de l'agriculture mais un constat amer se dégage. La sécurité alimentaire et la modernisation du secteur agricole est loin de répondre aux attentes de la population congolaise.