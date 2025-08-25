Congo-Kinshasa: Un militaire tué à la suite d'une altercation avec les Wazalendo à Uvira

25 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Un soldat des Forces armées de la RDC (FARDC) a été abattu et plusieurs civils blessés à la suite d'une altercation survenue ce lundi 25 août entre les forces loyalistes et les combattants Wazalendo, à Mulongwe, dans le territoire d'Uvira (Sud-Kivu).

Selon des sources locales, l'incident aurait été déclenché par une dispute liée au contrôle de véhicules transportant des individus en provenance du Burundi. Ces derniers étaient venus assister aux cérémonies d'inhumation d'un colonel décédé lors du crash d'un avion près de Kisangani, survenu il y a plus d'une semaine.

Le porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud Sud-Kivu a confirmé l'incident, précisant que le militaire décédé aurait été atteint par une balle perdue alors qu'il assurait la protection du convoi.

Ce drame survient trois mois après que l'ONG Human Rights Watch a accusé les Wazalendo de commettre plusieurs abus contre des civils dans le Sud-Kivu. Dans son rapport, cette organisation de défense des droits humains appelait les autorités congolaises à mettre fin au soutien aux groupes armés « Wazalendo », à assurer leur désarmement et à garantir l'obligation de rendre des comptes.

Selon Human Rights Watch, les fonctionnaires qui fournissent sciemment des armes à des groupes armés responsables d'abus risquent de se rendre complices des crimes commis par ces groupes.

