Congo-Kinshasa: Les contes africains - Entre tradition orale et transmission écrite - Le professeur Butoa Balingene partage la sagesse africaine à travers son livre 'Recueil de proverbes africains'.

25 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les contes en Afrique ne sont pas de simples histoires ; ils sont le coeur battant de la tradition orale. Véritables encyclopédies vivantes, ils transmettent de génération en génération les valeurs, les coutumes, et l'histoire d'un peuple.

Au-delà de leur fonction divertissante, les contes sont des outils pédagogiques et moraux. Ils éduquent les jeunes aux enjeux sociaux, à la justice, à la sagesse et à la solidarité, forgeant ainsi le caractère et l'identité.

A l'occasion du 10e anniversaire de son ouvrage "Recueil de proverbes africains", le professeur Butoa Balingene, directeur de l'Institut supérieur pédagogique de Goma, a souhaité promouvoir encore cette oeuvre. Son livre, publié en 2015, est une initiative louable pour préserver cette richesse culturelle aujourd'hui menacée de disparition.

Dans ce numéro du magazine Identité culturelle, le professeur Balingene nous raconte quelques contes et partage la sagesse qu'ils véhiculent. Il a également lancé un appel aux autres notables et détenteurs de ces récits traditionnels pour qu'ils contribuent à leur conservation.

Préserver ces contes, c'est offrir aux futures générations d'Africains l'accès à leurs racines, à leur mémoire et à leur héritage culturel. C'est aussi permettre au reste du monde de découvrir la richesse de la pensée africaine et la diversité de ses expressions.

