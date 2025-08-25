Cote d'Ivoire: Présidentielle ivoirienne de 2025 - Comprendre le parrainage

À l'approche de la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, les candidats doivent recueillir des parrainages citoyens entre le 1er juillet et le 26 août 2025. Cette étape du processus électoral vise à garantir que les prétendants à la magistrature suprême disposent d'un ancrage territorial significatif. Explications.

Le parrainage n'est pas une nouveauté dans l'histoire électorale ivoirienne. Il a été introduit pour la première fois en 1994, et appliqué lors de l'élection présidentielle de 1995. Toutefois, ce mécanisme a été supprimé en 2000, avant d'être réintroduit en 2020.

Avant d'atteindre l'étape cruciale du parrainage citoyen, le processus électoral de la présidentielle ivoirienne de 2025 a déjà franchi plusieurs étapes. La Commission électorale indépendante (CEI) a supervisé l'actualisation et la publication de la liste électorale définitive qui compte à peu près 8,7 millions d'électeurs inscrits sur environ 32 millions d'habitants que compte le pays.

Le parrainage électoral est une caution donnée ou accordée par des élus ou par des citoyens à une personne afin de lui permettre d'être candidate à une élection. Cette caution est matérialisée par une signature. En Côte d'Ivoire, le mode de parrainage retenu est le parrainage citoyen, c'est à dire celui donné par des électeurs, à l'exclusion du parrainage par des élus, explique la CEI qui précise que « le parrainage ne concerne que l'élection du Président de la République ».

D'après la CEI, le parrainage citoyen constitue « un élément particulier de recevabilité de la candidature à l'élection du Président de la République ». Ce mécanisme poursuit plusieurs objectifs essentiels : « limiter les candidatures fantaisistes, autoriser la participation à l'élection présidentielle des candidats disposant d'une implantation ou une assise nationale ». Lire la suite.