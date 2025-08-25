Togo: Un plan d'adaptation climatique pour chaque région

Le Togo va doter chacune de ses régions d'un plan d'adaptation aux changements climatiques, a annoncé lundi Oyetoundé Djiwa, chef du bureau local de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Le lancement a été fait depuis la région des Savanes, considérée comme l'une des plus vulnérables.

Selon l'évaluation conduite par la FAO (CIPA), le nord-est de l'Oti et de Tône a enregistré une baisse d'environ 60 mm de pluie en 30 ans, avec une diminution plus marquée dans l'Oti-Sud. Dans le même temps, la température a augmenté de 1,2°C, particulièrement dans les préfectures de Tandjouaré et Tône.

Les projections indiquent que la région connaîtra davantage de fortes précipitations supérieures à 20 mm/jour, provoquant des risques d'inondations, notamment dans les préfectures de Cinkassé, Tône et Tandjouaré. Les vagues de chaleur devraient aussi s'intensifier à l'horizon 2040 et 2100.

« Loin de nous alarmer, ces tendances soulignent l'importance de mieux nous adapter afin que nos communautés et nos écosystèmes soient plus résilients », a déclaré M. Djiwa.

La FAO entend accompagner chaque région à élaborer son propre plan, basé sur une approche ascendante prenant en compte les réalités locales. L'objectif est de renforcer une gouvernance décentralisée et inclusive en matière d'adaptation climatique, particulièrement dans les secteurs liés au développement rural.

Un enjeu pour les communautés rurales

Les effets du changement climatique se manifestent déjà durement : saisons imprévisibles, sécheresses et inondations récurrentes, baisse des rendements agricoles et fragilisation des écosystèmes.

Les populations rurales agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, producteurs forestiers en subissent directement les conséquences.

« La FAO est pleinement engagée à accompagner le Togo dans ses efforts pour améliorer les conditions de vie et renforcer la résilience des populations », a assuré le représentant de l'organisation.

Il a qualifié cette initiative de « tournant stratégique », traduisant la volonté des autorités togolaises de bâtir une résilience locale face aux défis climatiques, mais aussi aux défis sécuritaires qui en découlent.