Togo: Nouvelle règle pour vos caméras de sécurité

25 Août 2025
Togonews (Lomé)

À partir du 1er octobre, tout dispositif de vidéosurveillance installé dans les lieux publics ou à usage collectif devra être déclaré auprès de l'Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP).

L'institution rappelle que cette obligation vise à protéger la vie privée et à garantir que les données soient utilisées conformément à la loi.

Certaines exceptions existent :

Les caméras dans les bureaux, salles de réunion ou de classe ne nécessitent pas de déclaration si elles servent uniquement à la sécurité et si les personnes sont informées.

Les caméras installées dans les domiciles privés ne sont pas obligatoirement déclarées, à condition de ne pas filmer la rue ou les voisins. Toutefois, l'IPDCP recommande la déclaration par précaution.

Attention : les enregistrements provenant de caméras non déclarées ne sont pas recevables en justice. De plus, tout usage frauduleux ou illicite de données personnelles peut être puni d'un à cinq ans de prison et d'une amende de 5 à 20 millions de Fcfa.

Enfin, chaque caméra déclarée doit être signalée par un pictogramme officiel délivré par l'IPDCP.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.