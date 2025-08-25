Togo: Ve République et gouvernement

25 Août 2025
Togonews (Lomé)

Plus de cent jours après l'entrée en vigueur de la Constitution de la 5ème République, le Togo attend la formation 'un nouveau gouvernement.

L'Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI), dirigé par Aimé Gogué, juge cette situation préoccupante et 'révélatrice des failles de la nouvelle architecture institutionnelle.'

Selon ADDI, ce statu quo commence à affecter la vie économique. Le gouvernement actuel, limité à la gestion des affaires courantes, ne peut prendre aucune décision d'envergure, ce qui bloque plusieurs projets.

Le gouvernement sortant est au travail et gère le pays au quotidien.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, souhaite prendre le temps de la réflexion pour former sa nouvelle équipe.

