Nigeria: La société Leatherback, en difficulté, s'oriente vers les paiements d'entreprise dans une nouvelle phase

Leatherback a dévoilé une nouvelle équipe de direction alors qu'elle se concentre sur l'infrastructure des paiements d'entreprise et non plus sur les transferts de fonds des particuliers.

Ochebhoya Ekpete, anciennement chez Cellulant, Interswitch et Stripe, a été nommé PDG, rejoint par le vice-président chargé des produits et des opérations, Usman Amusat, et par la directrice technique, Mayowa Afe-Ogundele.

Leatherback s'appuie sur des licences au Royaume-Uni et au Canada pour offrir des comptes multidevises et des rails transfrontaliers dans plus de 180 devises.

Leatherback, la fintech transfrontalière nigériane, a dévoilé une nouvelle équipe de direction alors qu'elle se concentre désormais sur l'infrastructure des paiements d'entreprise, après une période marquée par des enquêtes sur des fraudes et des conflits internes.

Ochebhoya Ekpete, anciennement de Cellulant, Interswitch et Stripe, a été nommé PDG, rejoint par le vice-président des produits et des opérations Usman Amusat et le directeur technique Mayowa Afe-Ogundele. Ensemble, ils apportent 35 ans d'expérience à l'entreprise qui vise à reconstruire les flux de revenus et à renforcer la conformité.

Autorisé par l'EFCC du Nigéria au début de cette année, Leatherback s'appuie sur des licences au Royaume-Uni et au Canada pour offrir des comptes multidevises et des rails transfrontaliers dans plus de 180 devises. Son modèle cible les fintechs, les entreprises et les clients du marché intermédiaire, tout en maintenant les transferts de fonds des particuliers pour la liquidité et la visibilité de la marque.

Ekpete a déclaré que la société est "autonome", les revenus couvrant les dépenses, mais a refusé de confirmer la rentabilité. Les revenus proviennent des frais de transaction, de change, de recouvrement et d'intégration. La société emploie plus de 60 personnes et a récemment introduit des options d'achat d'actions, le paiement des heures supplémentaires et des incitations basées sur la performance.

Points clés à retenir

Le pivot de Leatherback reflète un changement plus large parmi les fintechs africaines : s'éloigner des marchés encombrés des transferts de fonds des consommateurs pour se tourner vers les jeux d'infrastructure. En proposant des rails multidevises, des API d'entreprise et une conformité réglementaire sur l'ensemble des marchés, l'entreprise se positionne comme la plomberie financière de l'économie numérique africaine.

L'exécution sera difficile. Les paris sur l'infrastructure nécessitent des licences coûteuses, des approbations réglementaires lentes et des intégrations de partenaires. Cependant, le système bancaire central interne de Leatherback et le grand livre des paiements lui permettent de contrôler les prix et la qualité - un avantage dans un secteur où la confiance et les marges sont minces.

La réinitialisation du leadership, les réformes culturelles et la stratégie de l'entreprise d'abord suggèrent que Leatherback voit son avenir non pas comme une marque de ménage, mais comme l'épine dorsale qui alimente les services d'autres fintechs. Son succès dépendra de sa capacité à transposer son assise réglementaire au Royaume-Uni et au Canada à une empreinte africaine plus large, tout en rétablissant la confiance après une période de turbulences.