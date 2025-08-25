Afrique de l'Ouest: La BRVM va coter 107 millions de dollars d'obligations sociales pour le logement le mois prochain

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) cotera le 3 septembre l'obligation sociale CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) cotera le 3 septembre l'obligation sociale CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040, émise par la société régionale de refinancement hypothécaire CRRH-UEMOA.

L'emprunt de 60 milliards de francs CFA (107 millions de dollars) a été lancé par appel public à l'épargne entre le 5 et le 23 mai, attirant des souscriptions pour six millions de titres au prix de 10 000 francs CFA chacun. L'émission est assortie d'un coupon annuel de 6 %, arrivant à échéance en 2040, le premier versement de dividendes étant prévu pour le 4 juin 2025.

Le produit de l'émission financera l'accès au logement dans les huit pays de l'UEMOA et soutiendra directement plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment la réduction de la pauvreté (ODD 1), la réduction des inégalités (ODD 10) et les villes durables (ODD 11). SGI Impaxis Securities a agi en tant que gestionnaire de l'introduction en bourse.

Il s'agit de la première obligation sociale de la BRVM, reflétant une évolution vers une finance inclusive alignée sur les normes internationales de durabilité. Basée à Lomé, la CRRH-UEMOA refinance des prêts hypothécaires dans l'ensemble de l'UEMOA et renforce son rôle en tant que véhicule clé pour la mobilisation de l'épargne institutionnelle et des particuliers dans le financement du logement à long terme.

Points clés à retenir

L'obligation sociale de la CRRH-UEMOA marque une étape importante pour les marchés de capitaux de l'UEMOA, ajoutant un instrument lié au développement durable à un marché historiquement dominé par la dette souveraine et la dette d'entreprise. En ciblant le logement, l'obligation répond à l'un des besoins les plus pressants de l'Afrique de l'Ouest tout en alignant la région sur les normes ESG mondiales. Pour la BRVM, la cotation renforce la profondeur du marché et signale l'ouverture à des produits innovants qui peuvent attirer à la fois les épargnants locaux et les investisseurs d'impact internationaux.

Pour les gouvernements, elle constitue un modèle de financement des priorités de développement sans dépendance excessive à l'égard de la dette à court terme. Le défi à venir sera de maintenir l'élan, en veillant à ce que les produits soient déployés de manière transparente et que les futures émissions durables s'étendent au-delà du logement à des secteurs tels que l'énergie renouvelable et les infrastructures. En cas de succès, l'UEMOA pourrait se positionner comme un leader continental en matière de finance sociale et verte.