Cameroun: Présidentielle - Le Conseil constitutionnel rejette un recours contre l'inéligibilité de Paul Biya

Le Conseil constitutionnel du Cameroun, siégeant en dernier ressort, a rejeté la requête déposée par l'opposant Akere Tabeng Muna, visant à déclarer la candidature du président Paul Biya inéligible à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain.

L'avocat et candidat au scrutin présidentiel, Me Akere Tabeng Muna, contestait la candidature du président Paul Biya au motif qu'il se trouverait, selon l'article 118 du Code électoral camerounais, « dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'un État étranger ».

Malgré la profondeur du dossier présenté comprenant une vingtaine de pièces justificatives, la cour a estimé la requête irrecevable ou non fondée. En parallèle, la Cour constitutionnelle avait également rejeté le recours introduit par Dieudonné Yegba, autre candidat de l'opposition se déclarant du « Manidem ». Quant à Maurice Kamto, lui aussi investi par ce parti mais dont la candidature avait été validée par l'organe électoral, son recours n'a pas davantage prospéré, confirmant ainsi son exclusion de la présidentielle.

Cette décision renforce la voie vers une huitième candidature de Paul Biya, âgé de 92 ans, au pouvoir depuis 1982, dans un scrutin critiqué par ses détracteurs comme étant largement verrouillé. Les opposants et certaines organisations internationales, à l'image de Human Rights Watch, avaient alerté sur les risques pour la crédibilité du processus électoral, soulignant que l'exclusion des principaux rivaux alimentait les tensions.

Le Conseil constitutionnel du Cameroun clôt par cette décision une phase décisive du contentieux électoral, alors que les préparatifs pour l'échéance du 12 octobre battent déjà leur plein.