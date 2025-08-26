Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Président Alassane Ouattara dépose son dossier de candidature ce mardi

Candidat du Rhdp au scrutin présidentiel, le Chef de l'État, Alassane Ouattara, se rend ce matin, à 11h, à la Cei. Il est, selon l'ordre de réception des prétendants à cette compétition défini par l'organe électoral, attendu aujourd'hui au sein de cette institution sise à Cocody-Les II Plateaux pour le dépôt de son dossier de candidature.

Les responsables de la direction du Rhdp, dans des notes informatives diffusées dans leurs canaux de communication, rassurent que le Président Ouattara ira en personne remettre aux commissaires de la Cei les documents requis pour l'enregistrement de sa candidature à ces joutes électorales. Par conséquent, ils invitent les membres du gouvernement, les cadres du parti, les militants, les sympathisants et l'ensemble des Ivoiriens voulant accompagner leur porte-étendard à se mobiliser en grand nombre à la commission électorale.

Le porte-parole principal des Houphouétistes, Kobenan Kouassi Adjoumani, lors de la tribune du Rhdp, la semaine dernière, avait soutenu que « le dépôt de candidature du Président Ouattara doit être un moment festif où la Côte d'Ivoire sortira pour manifester son soutien » au Premier des Ivoiriens.

Le président de l'Uj-Rhdp, Mamadou Koné, à l'occasion d'une rencontre organisée dans la même dynamique, avec des membres de son bureau à la rue Lepic à Cocody, avait également appelé la jeunesse du parti au pouvoir à se tenir prête pour accompagner leur champion à la Cei.

Le Président Ouattara, durant l'élection présidentielle de 2010, avait lui-même déposé son dossier de candidature; de même que pour le scrutin de 2020. Ce jour-là, précisément le lundi 24 août, en pleine période de Covid, il avait exprimé sa joie d'avoir remis son dossier au secrétaire permanent de la Cei, Pierre Kouamé Adjoumani. Il avait rappelé que lors de son investiture par le Rhdp, son parti, il avait dit que la démocratie, c'est respecter les délais et les procédures liés à la préparation des élections.

« Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix et sans violence », avait-il souhaité.

Le Chef de l'Etat avait aussi soutenu que la Côte d'Ivoire a fait la démonstration de la démocratie depuis les dernières élections, qu'elles soient présidentielle, législatives, municipales ou sénatoriales.