Cote d'Ivoire: Production d'or - Un autre gros gisement en vue

La Côte d'Ivoire est-elle sur le point de découvrir un autre gros gisement d'or, après notamment ceux de Kani/Dianra et de Tanda-Iguéla ? C'est le moins que l'on puisse dire si on s'en tient à un communiqué d'une société de production australienne qui mène des recherches sur le terrain, dans la région nord de la Côte d'Ivoire.

« Aurum Resources Limited mène actuellement une vaste campagne d'exploration pour augmenter les ressources en or de plusieurs gisements à Boundiali, situés dans la même ceinture verte que les mines d'or de Syama au Mali, Sissingué à Tengrela, Tongon à Korhogo et le projet Koné », assure un communiqué qui ajoute que ces recherches s'étendent, également, à Napié, ville proche de Korhogo.

« Les résultats à ce jour indiquent que sur ces deux principaux gisements, des ressources estimées à près de 900 000 onces d'or, accumulant ainsi près de 2 millions 500 mille onces d'or pour l'ensemble des projets de la société, et atteignant très bientôt plus de 100 tonnes de ressources aurifères », précise par ailleurs le document.

A noter que pour mener à bien ce programme de recherches intensives, la société australienne a procédé à la levée de 25 millions de dollars américains (12,5 milliards de Fcfa) en 2024 et 24 millions de dollars (12 milliards Fcfa) en mai 2025. Autres détails importants de ce projet, la contribution de deux Ivoiriens très expérimentés dans le domaine de la production d'or. Il s'agit de Yaya Ouattara, le chef de l'exploration et Yao Nkanza qui assure la gestion des relations avec le gouvernement, les communautés et les milieux financiers ivoiriens.

Ces deux experts, il faut le rappeler, sont à la base de la découverte et de la construction de la mine d'or d'Abujar Gold Mine (Daloa).