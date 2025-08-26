Tunisie: Vers l'ouverture de nouvelles lignes aériennes pour dynamiser le tourisme

Une réunion de travail s'est tenue ce lundi matin au siège du ministère du Transport entre Rachid Amri, ministre des Transports, et Sofiene Tekaya, ministre du Tourisme. L'objectif : étudier la création de nouvelles lignes aériennes afin de dynamiser les aéroports intérieurs et de capter de nouveaux marchés émetteurs de touristes.

La séance a vu la participation des principaux responsables des deux secteurs, notamment le Directeur général de l'Aviation civile, la responsable par intérim de Tunisair, le PDG de l'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA), et le Directeur général de l'Office national du tourisme tunisien (ONTT).

Dans son intervention, le ministre du transport a souligné « l'importance de mettre en place un programme conjoint entre les deux ministères pour renforcer l'attractivité de la destination tunisienne ». Ce programme devra, selon lui, « prendre en compte les capacités logistiques et opérationnelles du transport aérien ». Le ministre a également fait état des efforts consentis pour moderniser les infrastructures aéroportuaires, notamment les aéroports intérieurs, améliorer la flotte de Tunisair et de Tunisair Express, et rehausser la qualité des services.

Il a rappelé le rôle crucial de la compagnie nationale, non seulement dans le transport des passagers, mais aussi lors d'événements nationaux et internationaux et pendant les crises, comme les opérations d'évacuation sanitaires.

Le tourisme, secteur horizontal à haut rendement

De son côté, le ministre du tourisme a affirmé que « le tourisme est un secteur horizontal, étroitement lié à d'autres secteurs, particulièrement les transports aériens et maritimes ». Il a rappelé sa contribution essentielle à l'économie nationale, via la création d'emplois et l'apport de devises étrangères. Il a insisté sur la nécessité de « solutions urgentes pour renforcer les connexions aériennes, internationales et domestiques », les présentant comme un « levier fondamental pour animer les destinations ». Il a révélé recevoir « des demandes croissantes d'agences de voyages internationales, notamment depuis des marchés prometteurs comme la Chine, l'Allemagne et la Russie », ce qui exige une mobilisation totale pour y répondre.

Tekaya a également évoqué le développement de la croisière maritime, avec de premières expériences prévues dans les ports de Sfax, Sousse, Gabès et Zarzis dès 2026, et a plaidé pour l'accélération du développement de ports de plaisance. Il a conclu en proposant la création d'espaces dédiés aux artisans dans les aéroports et ports pour promouvoir l'artisanat tunisien.

Les deux ministres se sont mis d'accord sur la création d'une task force interministérielle. Sa mission sera de coordonner les efforts et de trouver des solutions concrètes aux problématiques entravant l'ouverture de nouvelles lignes, répondant ainsi à la demande croissante pour la destination Tunisie.