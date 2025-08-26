Tunisie: Ariana - Un agent de l'ONAS agressé lors d'une intervention à cité Ettadhamen

Un citoyen a agressé, lundi, des agents de l'Office national de l'assainissement (ONAS) alors qu'ils intervenaient pour des travaux de débouchage des canalisations à Cité Ettadhamen, relevant du gouvernorat de l'Ariana. L'individu en colère a empêché les agents de poursuivre leur mission et a endommagé la roue du camion de service.

Dans un communiqué publié lundi soir, l'ONAS a annoncé qu'un procès-verbal a été établi par les services de la Garde nationale contre l'agresseur, en vue d'engager les procédures légales nécessaires.

L'Office a précisé qu'il s'agit d'un « cas isolé », affirmant que la majorité des citoyens reconnaissent les efforts de ses équipes. Il a également rappelé que ses interventions sur le terrain s'inscrivent dans le cadre de l'accomplissement du devoir au service du citoyen et de l'intérêt général.

Tout en condamnant ces comportements jugés irresponsables, l'ONAS a réaffirmé son engagement à poursuivre sa mission visant à améliorer les conditions de vie et préserver l'environnement, en coopération avec l'ensemble des parties prenantes.