Tunisie: Entrée sud de Tunis - Un nouveau pont mis en service

25 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le pont situé sur la route régionale n°22, reliant le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous aux entrées de la cité El Mourouj, a été inauguré lundi matin par le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari.

Lors d'une visite d'inspection sur le chantier du projet d'extension de l'entrée sud de la capitale, le ministre a insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes, notamment les autorités régionales et sécuritaires, afin d'assurer la sécurité routière.

Cette déclaration intervient à l'occasion de la prochaine mise en service du tunnel situé au niveau de la Cité Ennour (Kabaria), en direction de Béja et des quartiers ouest de Tunis (Sidi Hassine et Zahrouni), prévue pour la fin de cette semaine.

Le ministre s'est en outre informé de l'avancement des différentes phases du projet : la première au niveau de la voie ferrée (Saint-Gobain), la deuxième au niveau de l'échangeur de Kabaria, et la troisième au niveau du Centre de traumatologie et des grands brûlés.

D'un coût global estimé à 370 millions de dinars, le projet d'extension de l'entrée sud de Tunis est financé conjointement par l'État tunisien et la Banque européenne d'investissement. S'étendant sur 11,5 km, il vise à fluidifier le trafic et à dynamiser l'activité économique, selon le ministère de l'Équipement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.