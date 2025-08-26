Tunisie: CAB - Changement d'entraîneurs - L'éternel recommencement !

Les Cabistes sont déstabilisés en permanence...

Cela fait un bon moment que le CAB change, à chaque début de saison, d'entraîneur. On ne compte plus le nombre tellement les changements sont nombreux. Le dernier en date n'est autre que Sofiene Hidoussi, lui-même ayant succédé à Sami Gafsi qui avait pris la relève de Imed Ben Younès, la saison passée.

Il est inutile de rappeler le beau monde qui a précédé ces trois techniciens en un laps de temps court... Seulement comme au CAB on reste fidèle aux habitudes (les mauvaises), on se sépare en ce début de nouvel exercice, dès la deuxième journée, de Hidoussi. Mais pourquoi donc ces ruptures fréquentes? Pourtant ce dernier a mis le CAB sur la bonne voie, celle du progrès contrairement à ses prédécesseurs qui sont partis pour cause de résultats insuffisants !

Interférence dans le travail

L'explication est venue de l'intéressé lui- même arguant le fait qu'il y a interférence dans son travail et qu'il ne se sentait plus à l'aise. En face, on entend un autre son de cloche. Cherchez l'erreur! Dès le lendemain de la défaite contre la JSO et comme on ne voulait pas subir les foudres du public «jaune et noir», le porte- parole du CAB est sorti affirmer que le comité directeur prendrait son temps pour engager un nouvel entraîneur.

Une sorte de diversion! Mais voilà qu'un ex-Cabiste, en l'occurrence Chokri Bejaoui, est désigné à la tête du CAB. C'est un éternel recommencement ! Pourquoi cette précipitation ? Il n'y a pas urgence d'autant que le championnat observera une longue trêve après la quatrième journée qui se joue ce mercredi. Les responsables bizertins ont certainement leur(s) raison(s). Une situation pareille ne sert pas les intérêts de l'équipe nordiste.

On a, autour du Stade 15-Octobre, parlé en permanence d'un décollage imminent, malheureusement il va falloir patienter de nouveau. Et la patience a ses limites !

Espérons toutefois que tous les acteurs retrouveront leurs esprits pour faciliter le retour au calme, à la sérénité. L'arrivée de Youssef Zouaoui, comme manager général, serait d'un apport inestimable sur le plan de la stabilité du groupe.