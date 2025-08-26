Tunisie: L'USM tient son armature - La stabilité retrouvée

Montassar Louhichi a, semble-t-il, mis la main sur son onze-type, compte tenu de l'effectif disponible et de la tactique choisie.

Après deux nuls intervenus à la réception du ST et à l'épreuve du déplacement face à l'EST, l'US Monastirienne a donc fini par lancer sa saison en croisant l'OB au Mustapha Ben Jannet. Voilà donc une victoire qui tombe à pic pour des Usémistes qui iront défier le promu marsois en banlieue nord, mercredi prochain, avant de recevoir l'Etoile du Sahel, le 11, 12 ou 13 septembre, puis focaliser comme il se doit sur l'entrée en lice continentale avec le 1er tour préliminaire de la C1 qui verra les Bleus se mesurer aux Sierra Leonais d'East End Lions vers la mi-septembre.

Le prochain cycle s'annonce donc chargé pour les gars du Ribat et Montassar Louhichi va devoir à présent entretenir cette flamme naissante et cette montée en régime d'un groupe qui n'a pas perdu de sa superbe malgré les départs de Moses Orkuma, Louay Trayii et Hazem Mastouri.

La muraille du Ribat

Qu'est-ce qui a changé donc à l'USM pour que le réacteur fonctionne à nouveau ? De prime abord, le staff technique semble avoir trouvé son ossature et même son onze-type à deux nuances près. Ainsi, la charpente de l'équipe n'a pas été touchée depuis deux rencontres et le résultat est là avec une USM qui a renoué avec la victoire.

En clair, si l'on revisite les deux différentes composantes dans les trois lignes de jeu, l'on note beaucoup de stabilité à tous les étages avec Youssef Herch sur le flanc gauche, Rayan Azouz qui a arraché sa place aux dépens de Mahmoud Ghorbal sur le côté opposé, la paire Raed Chikhaoui-Fabrice Zeguei dans l'axe, l'influent demi-droit Moez Haj Ali au coeur du jeu, avec la sentinelle Osmane Diané et le piston Yassine Dridi.

Bien entendu, Cherif Boudian est lui aussi compétitif pour parer à toute éventualité à la récupération mais l'entrejeu tourne toujours autour de quatre joueurs, ce qui permet de meilleurs automatismes et une meilleure intelligence entre joueurs. Enfin, en attaque, outre le percutant Youssef Abdelli repositionné en pointe, Harzi et l'ex-Béjaois Aziz Abid complètent un compartiment offensif où Malcolm Elhmidi peut être lancé selon les péripéties de la rencontre.

Cela dit, en football, c'est bien connu, si «l'attaque vous fait gagner des matchs, la défense vous fait gagner des titres ».

Sur ce, cette célèbre citation de Sir Alex Ferguson est-elle réellement vraie ? C'est tout à fait crédible et ça tient la route si l'on rembobine et revisite à titre d'exemple le classico entre l'EST et l'USM à Radès avec un Montassar Louhichi dont le plan a permis de mettre sous l'éteignoir l'attaque du tenant, la contrôlant avec méthode et l'empêchant de développer son jeu.

Ce n'est qu'un paramètre parmi d'autres du potentiel usémiste, mais ça rend compte de la résilience d'une équipe qui va sans aucun doute nous surprendre à nouveau cette saison...