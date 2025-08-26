Afrique du Nord: Tunisie - Intensification des échanges bilatéraux avec l'Algérie, l'Égypte, le Koweït et l'Irak

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a tenu, en marge de sa participation aux travaux de la Réunion Extraordinaire du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères des États membres de l'Organisation de la Coopération Islamique, qui s'est tenue à Jeddah le 25 août 2025, des rencontres avec ses homologues, Ministres des Affaires Etrangères des pays arabes et islamiques.

Dans ce cadre, il a eu un entretien avec Ahmed Attaf, Ministre d'État, Ministre des Affaires Etrangères, de la Communauté Nationale à l'Etranger et des Affaires Africaines de la République Algérienne Démocratique et populaire, au cours duquel ils ont examiné les prochaines échéances bilatérales, qui porteront sur le développement des dossiers de coopération économique et commerciale ainsi que dans le domaine énergétique entre les deux pays. Le Ministre a également souligné l'importance de renforcer les consultations bilatérales sur les questions régionales, africaines, arabes, islamiques et méditerranéennes, ainsi que sur les récents développements en cours dans la région.

Lors de sa rencontre avec Badr Abdelatty, Ministre des Affaires Etrangères, de le Migration et des Égyptiens à l'Etranger, l'accent a été mis sur la nécessité de réunir les conditions favorables à la réussite de la Haute Commission Mixte Tuniso-Egyptienne, qui se tiendra au Caire au début de la première semaine du mois de septembre.

Au cours de son entretien avec Abdallah Yahya, Ministre des Affaires Etrangères du Koweït, les deux parties se sont félicitées de la croissance constante des relations de fraternité et de partenariat entre la Tunisie et le Koweït, qui se sont traduites par les résultats obtenus lors de la réunion de la Commission Mixte tuniso-koweïtienne, tenue à Tunis en novembre 2024, dans divers domaines : sécurité, économie, finances, énergie, tourisme, culture, éducation et enseignement.

Les deux Ministres ont convenu de préparer soigneusement la prochaine session de la Commission Mixte Tuniso-Koweïtienne, prévue au Koweït, de manière à permettre une évolution qualitative de la coopération et du partenariat établis depuis des décennies entre les deux pays frères.

Ils ont également examiné un ensemble de défis sécuritaires et économiques actuels, ainsi que les moyens diplomatiques les plus appropriés pour y faire face, dans le respect des intérêts des deux pays et des deux peuples frères.

La rencontre du Ministre avec Fouad Hussein, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères de l'Irak, a constitué une occasion de réaffirmer la volonté des deux pays de poursuivre la mise en oeuvre des accords conclus entre les responsables des deux parties, en vue d'intensifier la coopération commerciale, économique, financière et énergétique, en plus de développer le flux touristique et de renforcer les échanges culturels entre les deux pays.