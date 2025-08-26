Tunisie: L'ASG trace son sillon - Le coup parfait

Avec cinq points au compteur après trois matches disputés, alors que tous les clignotants dans leur camp étaient au rouge, Abdelkader Chouaya et ses partenaires de la Zliza peuvent à présent entrevoir l'avenir en rose.

Malgré deux jours de grève dans la semaine de préparation du match contre l'ASM, le Carrelage de Gabès est parvenu à signer sa première victoire de la saison. Sans livrer un grand match, les protégés de Tarak Jarraya sont parvenus tout de même à gagner. «Remarquable et significatif succès face à un ASM qui a produit un meilleur volume de jeu que nous», avoue Tarak Jarraya, ne tarissant pas d'éloges sur son adversaire, pour peut-être mieux valoriser l'exploit de ses joueurs.

Et sans doute pour montrer aussi qu'il a fait une approche exemplaire d'une rencontre loin d'avoir été une partie de plaisir pour un groupe restreint, encore en rodage et en phase de remodelage, avec tout le retard qu'il a accusé volet préparation d'avant-saison.

Un bel état d'esprit

C'est sur le moral de ses troupes que Tarak Jarraya a beaucoup insisté pour pallier toutes les difficultés et lacunes du début de saison. Première étape dans ce match victorieux : gonfler à bloc des joueurs prêts à consentir de gros sacrifices physiques pour aller chercher la victoire.

Son discours dans les vestiaires avant le coup d'envoi du match contre les Marsois a eu l'impact psychologique recherché «Vous avez réussi deux nuls admirables face à deux adversaires redoutables dans des conditions loin d'être favorables. Ces deux nuls ne peuvent cependant être appréciés à leur juste valeur que si vous enchaînez avec un succès dans cette troisième épreuve de vérité contre l'ASM», leur a-t-il répété sur un ton rassurant.

«Alors ne ratez cette nouvelle occasion de vous distinguer. Mais cette fois avec les trois points qui nous sont impératifs», a- t- il martelé avant la sortie des vestiaires. Le message a été reçu cinq sur cinq et l'équipe galvanisée et gonflée à bloc a trouvé rapidement le chemin du but par Hakim Tka ( 2'). Une première douche froide pour l'entraîneur Ameur Derbel et son équipe qui n'avaient pas imaginé qu'une équipe en proie à de grandes difficultés pouvait entamer et emballer le match avec autant de rapidité.

Deuxième mauvaise surprise pour les Marsois : après l'égalisation qui les a mis en confiance et qui leur a donné l'impression de pouvoir inverser la tendance et rentrer avec les trois points, ils ont été pris de court par un coaching astucieux de l'imprévisible Tarak Jarraya. Celui-ci joue la carte Aziz Sekrafy et mise sur lui pour chercher un deuxième but qui donnera des ailes à ses poulains.

Comme par enchantement, le nouveau prodige de la Zliza, que le CSS regrettera d'avoir prêté alors qu'il est en panne de milieux offensifs créateurs, parvient à inscrire quatre minutes après son entrée un second but fort précieux qui va faire basculer le destin du match en faveur de l'ASG. « Ce genre de match se joue parfois sur des petits détails et la réussite peut sourire au plus audacieux.

Contre l'ASM, nous n'avons pas été meilleurs, mais nous avons eu le mérite de gagner». Voilà donc le coup parfait pour un entraîneur qui a su grappiller 5 points avec les moyens du bord et qui peut se vanter de n'avoir pas essuyé aucune défaite alors qu'on lui avait juste demandé de limiter les dégâts avant le coup d'envoi du championnat.