Tunisie: Kairouan - 600.000D pour la rénovation du marché Nhaïssia

Après avoir réussi à déloger les vendeurs à la sauvette installés illégalement à l'avenue Beït-El Hikma, à la rue de Sfax et à la Cité Mohamed-Ali (voir La Presse du 6 août 2025) les responsables régionaux ont usé de beaucoup de tact et de dialogue pour convaincre les nombreux marchands de fruits, de légumes, de volailles et de viande exerçant depuis des décennies au marché Nhaïssia, afin qu'ils quittent provisoirement les lieux et s'installent dans le vaste espace Sidi-Abdennabi. En effet, un budget de 600.000D a été alloué pour la rénovation complète du marché El Haddadine, devenu insalubre, pollué et archaïque. Et les travaux qui viennent de démarrer devraient durer 3 mois.

Ainsi, Kairouan aura enfin un marché moderne, bien équipé avec des pavillons spécialisés, des blocs sanitaires et beaucoup d'aération.

Inauguration du bloc de radiologie à l'hôpital Les Aghlabides

Dans le cadre des efforts continus de modernisation des infrastructures hospitalières et de soutien aux services de santé au profit des citoyens, un nouveau service de radiologie à l'hôpital Les Aghlabides a été inauguré, le 18 août. Il est désormais opérationnel 24h sur 24.

Il est équipé selon les normes en vigueur avec notamment un scanner, un échographe, des tables télécommandées et des ordinateurs pour un coût global de 4 milliards.

Ce nouveau projet vise à améliorer les conditions de prise en charge des polytraumatisés et à renforcer la qualité des prestations de santé.

Il va sans dire que les cadres médicaux et paramédicaux et les ambulanciers ont accueilli avec beaucoup de soulagement ce nouvel acquis qui sauvera beaucoup d'accidentés et de patients dont certains, victimes d'hémorragie, ont trouvé la mort alors qu'on les transportait à l'hôpital Ibn-El Jazzar pour des radios et des scanners.

Par ailleurs, le service d'ophtalmologie de l'hôpital Les Aghlabides a été rénové et doté d'équipement médicaux sophistiqués pour un coût estime à 2 millions de dinars dans le cadre du programme «Essaha Aziza».