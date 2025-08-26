La 3e et dernière réunion préparatoire de l'Union Africaine des Télécommunications (Apm25-3), en vue de la Conférence Mondiale de Développement des Télécommunications (Cmdt-25), se déroule actuellement à Abidjan.

L'Afrique se prépare à porter une voix unique et forte lors de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Cmdt-25) qui se tiendra à Bakou, en République d'Azerbaïdjan, du 17 au 28 novembre 2025. En prélude à cet événement crucial, Abidjan accueille, du 25 au 29 août 2025, la 3e et dernière Réunion Préparatoire Africaine (Apm25-3), réunissant les acteurs clés de l'écosystème africain et du monde des télécommunications.

À l'ouverture de ce séminaire, le lundi 25 août 2025, dans un hôtel d'Abidjan, Raymond Laurent Assoua, Directeur de cabinet et représentant du ministre de la Transition Numérique et de la Digitalisation, a affirmé que cette réunion est décisive pour l'avenir numérique de l'Afrique. « Cette réunion est essentielle pour nous permettre de porter une voix africaine unie et forte à la Cmdt », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Nous devons défendre des positions ambitieuses autour de trois priorités stratégiques : la connectivité universelle et l'inclusion numérique, la cybersécurité pour un espace numérique sûr et souverain, et le Fonds des Services Universels des Télécommunications (Fsu), outil clé pour déployer des infrastructures dans les zones reculées. »

Le directeur de cabinet a souligné l'importance de l'atelier organisé à Abidjan sur le Service Universel : « Il nous appartient de faire de ce fonds un instrument plus efficace et plus agile, adapté aux besoins de nos populations. Notre objectif est simple mais ambitieux : qu'aucun jeune, aucune femme, aucun homme en Afrique ne soit laissé au bord du chemin du progrès », a-t-il précisé.

Pour Raymond Laurent Assoua, le numérique est perçu comme un levier de développement économique et social. « Il est impératif que l'Afrique devienne un acteur majeur dans ce domaine », a-t-il souligné. La réunion a pour objectif de finaliser les propositions africaines communes pour la conférence et de désigner les représentants africains à Bakou. Il a rappelé le rôle stratégique de ces réunions préparatoires dans la construction d'une vision numérique commune pour l'Afrique, à l'approche de la Cmdt-25.

Les objectifs de l'atelier sur le Fsu sont clairs : évaluer les réformes du Fonds pour garantir une connectivité équitable, renforcer la gouvernance, la transparence, la performance et le financement du Fsu, et favoriser une approche axée sur les résultats pour un impact mesurable. « Ces rencontres sont cruciales pour préparer une participation africaine unie à la Cmdt-25, stimuler l'inclusion numérique et affirmer la souveraineté numérique du continent face aux défis mondiaux », a ajouté Raymond Laurent Assoua.

Pour sa part, Lakoun Ouattara, directeur de l'Artci, a mis en avant l'importance stratégique de cette réunion pour faire entendre la voix de l'Afrique dans les décisions de l'Union Africaine des Télécommunications (Uat). « Ce cadre inclusif, rassemblant les États, est essentiel pour permettre à l'Afrique de s'affirmer comme un acteur incontournable dans les instances mondiales, notamment en matière de résilience numérique, de souveraineté et de durabilité », a-t-il déclaré.

Lakoun Ouattara a également rappelé les priorités africaines : la connectivité inclusive, la cybersécurité, l'intelligence artificielle (IA), la gouvernance des données, le renforcement des capacités humaines et l'intégration des technologies émergentes. Il a insisté sur l'importance d'une coopération régionale renforcée pour garantir le succès de ces initiatives.

Lors de son intervention, Olivier Avoa, directeur général de la Transformation numérique et de la Digitalisation et président du comité d'organisation, a salué l'accueil chaleureux de la Côte d'Ivoire. Il a insisté sur l'importance de réduire la fracture numérique, rappelant que seulement 40 % des Africains utilisent l'Internet mobile. Il a également souligné le rôle crucial de la jeunesse, « 70 % des Africains ont moins de 30 ans », dans la transformation digitale du continent. Il a invité les participants à faire des propositions concrètes, orientées vers l'action, pour la Cmdt-25.

Le Secrétaire général de l'Union Africaine des Télécommunications (Uat) John Omo s'est félicité de la tenue de cette rencontre préparatoire.

Intervenant par visioconférence, Dr Cosmas Zavazava, Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications a mis en avant l'importance pour les africains d'avoir une voix commune à la Conférence de Bakou.

Olivier Avoa a exprimé sa reconnaissance envers les institutions partenaires et les équipes organisatrices pour leur implication dans la réussite de cet événement. Cette série de réunions préparatoires s'inscrit dans un effort continental visant à harmoniser les positions africaines et à élaborer des propositions régionales communes pour la Cmdt-25.

En marge de cette réunion préparatoire, l'atelier régional sur le Fonds de Service Universel (Fsu) s'est également tenu, en collaboration avec l'Union Africaine des Télécommunications (Uat), l'Ansut et la Gsma. Cet atelier visait à valider les rapports des groupes de travail sur des thématiques cruciales : la déclaration et les initiatives régionales, les méthodes de travail, les questions générales du développement des Tic, la finalisation des propositions africaines communes (Afcp) pour la Cmdt-25, et la nomination des coordinateurs régionaux et des membres de la direction du comité de conférence.

Ces événements sont des étapes déterminantes dans la préparation de la participation africaine à la Cmdt-25, un événement mondial fondamental pour l'avenir des télécommunications et du développement des Tic en Afrique.