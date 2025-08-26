Egypte: Le ministre de la Défense rencontre le chef d'état-major interarmées des forces armées jordaniennes

Le Commandant général des Forces armées, ministre de la Défense et de la Production Militaire, Abdel Maguid Saqr, a rencontré le chef d'état-major interarmées des forces armées jordaniennes, Yousef Ahmed Huneiti, actuellement en visite en Égypte.

La réunion a permis d'aborder les moyens de renforcer les relations militaires entre les forces armées des deux pays frères, ainsi que les derniers développements sur les scènes régionale et internationale et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient, à la lumière des circonstances et des défis actuels.

Le lieutenant-général Ahmed Khalifa, chef d'état-major des forces armées, a rencontré M. Huneiti. Une cérémonie d'accueil officiel a été organisée en son honneur au siège du secrétariat général du ministère de la Défense, et les fanfares militaires ont joué les hymnes nationaux des deux pays.

La réunion a porté sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun à la lumière du renforcement des relations militaires entre les forces armées égyptiennes et jordaniennes.

M. Khalifa a affirmé sa fierté quant aux relations solides qui unissent les forces armées égyptiennes et jordaniennes, soulignant le souci du commandement général des forces armées de renforcer les liens de coopération dans divers domaines militaires entre les deux pays.

Pour sa part, M. Huneiti a souligné le souci de son pays de renforcer les relations de coopération militaire entre les forces armées des deux pays au cours de la période à venir, louant les efforts déployés par l'Égypte pour soutenir les piliers de la sécurité et de la paix dans la région.

Plusieurs chefs des forces armées égyptiennes et jordaniennes ainsi que l'attaché militaire jordanien au Caire ont assisté à la réunion.