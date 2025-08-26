Afrique: Le CPS de l'UA adopte les termes de référence relatifs à la lutte contre le terrorisme et à la reconstruction post-conflit

ADDIS-ABEBA — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a adopté, dans son communiqué rendu public lundi, les termes de référence (TdR) de ses deux sous-comités chargés respectivement de la lutte contre le terrorisme et de la reconstruction et du développement post-conflit (RDPC).

Ce communiqué qui comporte également les conclusions issues des travaux de la session qui s'est tenue sous la présidence de l'Algérie, se veut une avancée majeure et notable, d'autant qu'il adopte, pour la première fois, les TdR des deux sous-comités du CPS de l'UA chargés respectivement de la lutte contre le terrorisme et de la reconstruction et du développement post-conflit (RDPC).

Dans ce cadre, le communiqué de l'UA a salué la direction judicieuse et le rôle efficient du Coordinateur de l'UA pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, demandant à la Commission de l'UA d'intensifier ses efforts en vue d'une mise en oeuvre intégrale des recommandations contenues dans ses rapports et adoptées par le Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA.

Par ailleurs, le même doucement a appelé à l'application immédiate des TdR des deux comités, incitant l'ensemble des Etats membres et parties prenantes concernées à renforcer la coopération avec ces deux comités pour leur permettre d'accomplir leurs mandats.

Il a également appelé les deux comités à oeuvrer à fournir le soutien efficace aux Etats membres affectés par le terrorisme et l'extrémisme violent en renforçant leurs capacités nationales et leur coopération régionale toute en mettant en oeuvre les décisions de l'UA adoptées à cet égard. Il a aussi exhorté à appuyer les Etats membres ayant déjà connu des conflits, en vue de recouvrer les structures de gouvernance, d'instaurer la primauté du droit et de réaliser rapidement et efficacement la stabilité socioéconomique, conformément aux aspirations de l'Agenda 2063 de l'UA.