Algérie: Fournitures scolaires - Producteurs et importateurs autorisés à vendre directement aux détaillants

ALGER — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a donné, lundi, des instructions pour autoriser les producteurs et les importateurs de fournitures scolaires à vendre directement aux détaillants afin de réduire les intermédiaires et de diminuer les coûts de distribution, indique un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été données lors d'une réunion de coordination présidée par M. Zitouni, en présence des cadres centraux du ministère, consacrée à l'examen de nombre de dossiers relatifs au contrôle économique, à l'approvisionnement du marché et aux foires dédiées aux fournitures scolaires.

Après avoir suivi des exposés détaillés sur l'état du marché national et les campagnes de contrôle menées récemment, notamment les interventions sur le terrain, les infractions enregistrées et les mesures juridiques prises, le ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre et d'intensifier les opérations de contrôle, en particulier durant cette période de canicule dans certaines wilayas, afin de réduire les risques d'intoxication alimentaire et de protéger la santé des consommateurs.

S'agissant des foires dédiées aux fournitures scolaires, M. Zitouni a souligné "la nécessité d'en faire des espaces économiques offrant une diversité de produits de qualité à des prix réduits, contribuant ainsi au renforcement du pouvoir d'achat des ménages".

Le ministre a également ordonné aux cadres du ministère de se rendre sur le terrain pour s'enquérir de l'organisation et veiller au bon déroulement de l'opération, en vue d'atteindre les objectifs économiques et sociaux escomptés, selon le communiqué.

Dans le même contexte, "le ministre a donné des instructions pour autoriser les producteurs et les importateurs à vendre directement aux détaillants afin de réduire les intermédiaires et de diminuer les coûts de distribution", conclut le communiqué.