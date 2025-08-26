Maroc: L'USFP hautement représenté à la Conférence de l'Alliance social-démocrate arabe à Souleimaniye

Dans la ville de Souleimaniye, haut lieu de la vie politique et culturelle kurde, s'ouvre cette semaine un rendez-vous d'une rare intensité : la Conférence de l'Alliance social-démocrate dans le monde arabe, organisée en partenariat avec l'Alliance progressiste et accueillie par l'Union patriotique du Kurdistan.

Au milieu des délégations venues de tout l'espace arabe et au-delà, la présence marocaine s'impose avec éclat. A la tête de la délégation de l'Union socialiste des forces populaires, le Premier secrétaire Driss Lachguar prend part à cet événement, porteur d'une charge symbolique et politique forte pour l'avenir du progressisme régional.

Dès la séance inaugurale, où il s'exprimera aux côtés du président de la République d'Irak, Abdul Latif Rashid, la parole du Premier secrétaire se trouvera au même rang que celles de figures étatiques et partisanes de premier plan. Devant les représentants de partis progressistes, ainsi que des organisations de femmes et de jeunes, venus de toutes les régions du monde, Driss Lachguar incarnera une voix marocaine engagée dans la défense d'un horizon démocratique, social et inclusif pour les peuples de la région.

La délégation socialiste marocaine illustre à elle seule l'esprit d'ouverture et de renouvellement que porte l'USFP. Aux côtés du Premier secrétaire, on retrouve Khaoula Lachguar, membre du Bureau politique et vice-présidente de l'Internationale socialiste, Salwa Damnati, également membre du Bureau politique et députée, Houcine Hassani, représentant du parti au sein de la coordination du Bloc arabe et membre du Conseil national, ainsi que Samiha Laâssab, secrétaire générale de l'Union de la jeunesse démocratique arabe et membre du Bureau national de la Chabiba ittihadie. Quatre parcours, quatre voix, un même engagement : hisser le projet socialiste marocain au diapason des luttes régionales et internationales.

Au-delà de la tribune officielle, le programme de la délégation est marqué par des rencontres bilatérales de haute importance. Driss Lachguar sera reçu par le président irakien et multipliera les échanges avec les représentants de plusieurs pays frères et alliés, dont ceux de la Palestine. Ces rencontres traduisent une volonté ferme d'ancrer la diplomatie partisane de l'USFP dans le champ des coopérations concrètes, bien au-delà des discours de circonstance.

Le congrès abrite également un Forum des femmes, qui sera inauguré par la Première dame d'Irak, Shahnaz Ibrahim Ahmed, et réunira des figures de premier plan telles que Feryal Abdallah, présidente de la Commission des femmes du Mouvement social-démocrate arabe, et Zita Gurmai, présidente des femmes socialistes européennes.

Les débats y porteront sur des thématiques essentielles : la place des femmes dans les transitions démocratiques et les résistances, la réforme des législations discriminatoires, l'édification de coalitions féministes arabes, ainsi que l'adoption d'une charte fondatrice et l'élection d'une direction pour l'Alliance féminine. Dans ce cadre, Khaoula Lachguar interviendra lors de la troisième session pour défendre une conviction centrale : la diversité culturelle, linguistique et religieuse constitue la pierre angulaire de toute construction démocratique.

A travers cette conférence se dessine une ambition claire : renforcer la solidarité entre les mouvements progressistes, consolider les échanges de savoir-faire en matière de gouvernance démocratique, et forger une vision politique renouvelée à même de répondre aux défis du monde arabe. Pour l'USFP, cette participation ne se limite pas à une présence protocolaire. Elle exprime la constance d'un parti qui, fidèle à son histoire et à son projet, continue de bâtir des ponts, de tendre la main et d'éclairer un chemin exigeant : celui de la social-démocratie, de l'égalité et du progrès partagé.