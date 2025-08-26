Madagascar: Patrimoine - La France remet le Kabeso du roi Toera au gouvernement

26 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

La France procède aujourd'hui à la restitution au gouvernement malgache de trois crânes sakalava, dont celui du roi Toera et de deux de ses guerriers, longtemps conservés au Musée de l'Homme à Paris.

C'est une cérémonie d'État à État, hautement symbolique, qui se tient ce 26 août à Paris. Trois étapes marqueront cette restitution : d'abord la remise matérielle entre techniciens au Muséum national d'Histoire naturelle et le ministère de la Communication et de la Culture malgache, suivie d'une cérémonie bilatérale officielle au ministère français de la Culture, présidée par les deux ministres de la Culture et en présence de parlementaires des deux pays, puis un moment solennel à l'ambassade de Madagascar.

Selon Fetra Rakotondrasoava, secrétaire général du ministère de la Communication et de la Culture (MCC), l'arrivée des trois « Kabeso » à Antananarivo est prévue le 31 août, avant leur transfert à Ambiky, Belo-sur-Tsiribihina, où ils rejoindront le Zomba.

