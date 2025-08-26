Sénégal: Exposition universelle Osaka-Kansai 2025 - Le président de la République célèbre 65 ans de coopération avec le Japon

À l'occasion de la Journée du Sénégal à l'Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, a célébré, le lundi 25 août 2025, la profondeur des relations bilatérales entre le Sénégal et le Japon, marquées par 65 ans de coopération exemplaire.

Selon la Présidence de la République qui donne l'information dans une note d'information, il a également présidé le Forum économique international, en présence de hauts responsables, d'investisseurs et de partenaires stratégiques.

Au cours de son intervention, informe la même source, le Chef de l'État a présenté les atouts stratégiques du Sénégal, en insistant sur les secteurs clés qui soutiennent la dynamique de croissance nationale. Il a notamment souligné l'ambition énergétique du pays, avec un objectif d'atteindre 40 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique d'ici 2030. L'agro-industrie figure également parmi les priorités, à travers la valorisation des terres arables et la promotion de la transformation locale des produits agricoles.

Le Président Faye a par ailleurs évoqué le développement des infrastructures et du numérique, visant à positionner le Sénégal comme un hub logistique régional tout en renforçant la connectivité. Dans les domaines de la santé et de l'innovation, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la souveraineté pharmaceutique et du développement de la télémédecine. Enfin, il a salué le potentiel du capital humain, porté par une jeunesse qualifiée, dynamique et ouverte sur le monde.

«Ce panorama sectoriel s'inscrit pleinement dans la Vision Sénégal 2050, qui ambitionne de bâtir une économie inclusive, compétitive et résiliente », lit-on dans la note.

Le président de la République a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner les acteurs du secteur privé dans un environnement réformé, stable et attractif, au coeur de la Vision Sénégal 2050.

Dans cette dynamique, le Chef de l'État a donné rendez-vous aux différents partenaires à Dakar, les 7 et 8 octobre 2025, à l'occasion du Forum Invest in Senegal, afin de bâtir ensemble des partenariats gagnant-gagnant au service d'une croissance partagée.