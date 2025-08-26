Tunisie: Expatriés - La renaissance de Khaoui

L'attaquant tunisien buteur et double passeur décisif.

En Ligue 2 française, Seif Eddine Khaoui passé par l'OM, Clermont Foot FC, Khor Fakkan aux Emirats et, Macarthur Sydney en Australie a délivré une passe décisive notamment, pour le but d'Ikanga à la 23e minute, lors du match Red Star-Guingamp. Une grande prestation de Khaoui, contribuant largement à la victoire 4-0. Titularisé, il a joué 74 minutes. La voix officielle du club n'a pas tari d'éloges à son sujet : «Un but et deux passes décisives, difficile de rêver mieux pour la première titularisation de Khaoui en Ligue 2, sous le maillot audonien».

Mejbri s'impose

En Premier League, Hannibal Mejbri a contribué à la victoire de Burnley sur l'autre promu Sunderland 2-0. Mejbri a été remplacé à la 83e, après une prestation moyenne.

Saâd victorieux

Malgré une campagne poussive de matchs amicaux, Augsbourg a bien démarré avec une victoire à Fribourg 3-1. Son nouvel ailier gauche, Elyès Saâd, a disputé une rencontre moyenne, avant de céder sa place à la 70e.

Ltaief et le Sparta Rotterdam enchaînent

Lors de la 3e journée de l'Eredivisie néerlandaise, le Sparta Rotterdam a remporté sa deuxième victoire consécutive en championnat, s'imposant 3-0 face aux Go Ahead Eagles. Seifallah Letaief a été titularisé jusqu'à la 61e avant d'être remplacé. Il a réalisé une performance globale supérieure à la moyenne, sans être décisif, avec 1 tir non cadré.

Cherni régulier

Lors de la 3e journée de Super Ligue Turc, Göztepe a battu Fatih Karagümrük 2-0 avec un Amine Cherni qui a joué tout le match et qui a réalisé une bonne performance globale. Il a été passeur décisif sur le deuxième but de son équipe, au bout de 90 minutes de jeu, avec 1 passe décisive et 60 ballons touchés notamment.

Ben Slimane dans le dur

Ça cale pour Anis Ben Slimane en Angleterre. Après avoir réalisé une bonne première partie de saison, ce qui a incité Norwich à lever l'option d'achat et à le recruter définitivement durant l'hiver 2025 avec un contrat de 3 ans et demi à la clé, soit jusqu'en juin 2028, les choses ont mal tourné.

Cet été, durant les matchs de préparation, Anis Ben Slimane a été écarté du groupe, ne participant pas aux matchs amicaux de son équipe.

Et il a également été absent du groupe lors des deux premières journées de Championship, un signal fort envoyé par son club pour lui faire comprendre qu'il ne compte malheureusement plus sur lui. Aux dernières nouvelles, le club Qatari d'Al Sadd est intéressé par ses services.

La tuile pour Ben Farhat

Louay Ben Farhat s'est blessé lors de la victoire de Karlsruhe face à Eintracht Braunschweig. Après avoir tenté une frappe cadrée et réussi un dribble, il s'est blessé à la 17e minute de jeu et a dû quitter le terrain. Karlsruhe est dauphin en Bundesliga 2. Dans ce même match, en face, l'international Mohamed Drager n'a toujours pas repris avec l'Eintracht Braunschweig. A noter qu'il lui reste une année de contrat, jusqu'au 30 juin 2026.

Défaite pour Ben Larbi

Après avoir réalisé une double passe décisive et signé un but avec Al Sharjah contre Al Fujairah, Firas Ben Larbi a mordu la poussière face à Al Jazira 1-0. Il a été remplacé à la 54e minute à 0-0, après avoir récolté un carton jaune pour une faute à la 24e...

Sassi, tout juste moyen

A 33 ans, Ferjani Sassi, qui a perdu le capitanat d'Al Gharafa avec qui il a rempilé pour une année, a été une nouvelle fois transparent lors du deuxième succès de suite en championnat du Qatar, face à Al Arabi 2-1.