Tunisie: Taekwondo/Un nouveau président intérimaire en place à la Fédération - Dans la tourmente...

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a nommé Mohamed Daâchouche nouveau président intérimaire en remplacement d'Ali Gharbi, démissionnaire. Rappelons que Ali Gharbi a été désigné le 12 août pour gérer la Fédération de taekwondo et préparer l'assemblée générale élective.

La raison de ce départ, il ne faudrait pas la chercher loin. C'est une réaction à l'avortement du départ des sélections nationales juniors et cadets qui n'ont pas pu se déplacer au Nigeria pour participer aux championnats d'Afrique, qualificatifs pour les JO de la jeunesse 2026. Cette compétition est importante, étant donné qu'elle est qualificative, mais les premiers qui se sentent floués ce sont les jeunes.

Le taekwondo tunisien risque bien d'être absent et c'est grave pour un pays qui possède des champions du monde et des champions olympiques. Quelles sont les raisons de cette annulation ? Toutes les explications du monde ne changeront rien. Ces jeunes privés de leur objectif et la Tunisie, une puissance montante du taekwondo mondial, rate l'occasion de défendre ses chances. Un énorme gâchis.

Quelque chose ne tourne pas rond

Nous revenons encore une fois à la gestion de nos fédérations qui devraient être « professionnalisées » et non confiées à des personnes qui pourraient avoir des excuses pour tout. En fin de compte, ce sont des bénévoles. Mais le sport de haut niveau ne saurait être dirigé de cette manière.

Les parties en cause sont en mesure de fournir des excuses pour expliquer leurs positions. Mais à quoi serviront-elles ? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette question de préparation de notre élite.

La Fédération n'est peut-être pas dans son tort, mais on aurait dû garder son sang froid et réagir tel qu'il le fallait pour ne pas dégrader davantage la situation.

Ce départ plonge ce sport dans des problèmes dont il aurait pu se passer. L'équipe nationale, immédiatement après sa participation au tournoi du Kazakhstan, a entamé un stage d'entraînement fermé en vue des prochains tournois, dont le plus important sera le Championnat du monde en Chine. Dommage !