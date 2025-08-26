Afrique: Au fait du jour - Elles rayonnent !

Le drapeau national a été hissé en Chine grâce à Mouna El-Baji aux Jeux Mondiaux qui ont eu lieu à Chenzhou. Mouna El-Baji a remporté la médaille d'or au lancer de précision individuel féminin. Elle est, rappelons-le, championne du monde, titre remporté au Bénin. Au Kazakhestan, Chaïma Ettoumi a remporté la médaille d'or en taekwondo. Elle est aussi championne du monde des moins de 57kg.

Nos filles, là où elles passent, laissent une excellente impression, en dépit du peu de moyens mis à leur disposition. Ces performances sont le fruit de beaucoup de sacrifices et d'abnégation. Ces dernières semaines ont été riches en résultats probants. Une nouvelle génération semble émerger et cela représente une opportunité à saisir pour s'organiser en fonction des futures grandes compétitions internationales. Elles travaillent dur et compensent ces insuffisances par une charge de travail plus importante, au point de surprendre ceux qui se posent bien des questions à leur propos.

C'est comme pour la natation, presque pas de bassins, mais des champions du monde tunisiens écument la scène surtout dans des spécialités qui exigent beaucoup de travail.

Nous l'avons toujours soutenu, la marge de progression de nos filles est beaucoup plus importante que celle des garçons. Elles possèdent une volonté extraordinaire, pour se surpasser et réussir en conservant une concentration extraordinaire sur l'objectif. Le sport féminin, en quête d'organisation et de soutien, n'est pas au bout de sa réussite. Le prochain mondial de taekwondo révélera sans doute d'autres noms.

Reste alors l'athlétisme qui est une discipline sportive fort exigeante et qui demande un suivi de tous les instants.