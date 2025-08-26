La participation des deux oeuvres «Rawdhat el Ocheq» (Le jardin des amants) de Moez Achouri et «Othello et après...» de Hammadi Louhaïbi au Festival international du théâtre expérimental du Caire met en valeur la vitalité, la diversité et l'audace de la scène théâtrale tunisienne contemporaine.

Du 1er au 8 septembre 2025, Le Caire accueillera la 33e édition du Festival international du théâtre expérimental, et la Tunisie y sera dignement représentée avec deux créations remarquables: «Rawdhat el Ocheq» (Le jardin des amants) de Moez Achouri et «Othello et après...» de Hammadi Louhaïbi, une adaptation libre et une lecture contemporaine du drame shakespearien écrit par Boukthir Douma.

Sélectionnée dans la programmation officielle, la pièce « Rawdhat el Ocheq » de Moez Achouri propose une immersion dans l'univers soufi à travers une esthétique scénique raffinée, portée par la poésie et une forte puissance visuelle.

L'oeuvre explore les tensions entre quête spirituelle et autorité répressive en suivant le personnage de Habib Ben Yazid, dit «El mourid essadek», et ses disciples. Accusés de déviance en raison de leurs rituels soufis, ils sont arrêtés et interrogés, ouvrant la voie à un débat philosophique autour du livre «Le jardin des amants». L'intervention d'une avocate déchirée entre raison et foi bouleverse le cours de l'histoire.

La pièce réunit une large distribution de comédiens, dont Chiheb Chbil, Abdelssalem Jmal, Nedra Toumi, Skander Hentati, Khouloud Snoussi et bien d'autres. Cette pièce s'était déjà distinguée en 2024 lors de la manifestation «Saisons de la création », remportant le prix de la meilleure interprétation masculine attribué à Skander Hentati.

Également à l'affiche au Caire, la création «Othello et après...» mise en scène par Hammadi Louhaïbi, avec un texte signé Boukthir Douma, revisite l'oeuvre de Shakespeare à travers un regard contemporain. En langue arabe classique, cette relecture propose une réflexion percutante sur des thématiques actuelles : le racisme, l'extrémisme, le pouvoir destructeur de la jalousie et la manipulation.

Créée en 2024 pour la 58e édition du Festival international de Hammamet, la pièce se veut aussi un hommage à la première adaptation d'Othello par Aly Ben Ayed en 1964. Elle s'inscrit dans une continuité historique tout en redéfinissant le destin des personnages à travers une mise en scène chorégraphique et une réécriture audacieuse du récit.

Le spectacle a brillé sur la scène internationale en remportant deux distinctions au Festival international de théâtre de Bagdad 2024 : meilleur texte théâtral (Boukthir Douma) et meilleur acteur (Mhadheb Rmili). Le casting réunit, aux côtés de Mhadheb Rmili, Mohamed Chawki Khouja, Bahram Aloui, Samia Bouguerra, Faten Chouabi, Ibaa Hamli.

La participation de ces deux oeuvres au Festival international du théâtre expérimental du Caire met en valeur la vitalité, la diversité et l'audace de la scène théâtrale tunisienne contemporaine. Qu'il s'agisse de revisiter les grands classiques ou d'interroger des spiritualités alternatives, les deux créations montrent une volonté commune d'expérimenter, de bousculer les formes et de porter un regard critique et sensible sur les réalités sociales.

Avec «Rawdhat el Ocheq» et «Othello et après...», la Tunisie s'affirme une fois de plus comme un acteur majeur du théâtre arabe.