Tunisie: Banque Centrale - 2024, stabilité monétaire et renforcement des équilibres macroéconomiques

Le rapport annuel 2024 de la Banque centrale de Tunisie (BCT), récemment présenté au Chef de l'Etat, met en évidence une amélioration des conditions de liquidité, une stabilité du marché monétaire et des progrès dans la maîtrise des équilibres macroéconomiques. Son gouverneur, Fethi Zouhair Nouri, a souligné à cette occasion la résilience de l'économie nationale face à un contexte international complexe.

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a présenté son rapport annuel pour l'exercice 2024, marquant une année de stabilité monétaire, de maîtrise des équilibres macroéconomiques et de consolidation progressive des liquidités bancaires. « Malgré une conjoncture mondiale instable, la Tunisie a fait preuve d'une résilience notable, renouant avec une croissance modérée et renforçant la stabilité de ses principaux indicateurs », a déclaré le gouverneur Fethi Zouhair Nouri.

Baisse des interventions monétaires et nouvelles mesures

Les interventions de la BCT sur le marché monétaire ont enregistré une baisse, avec une moyenne annuelle de 13,688 milliards de dinars (MD) en 2024, contre 14,604 MD en 2023. Cette diminution a concerné la quasi-totalité des instruments, notamment les opérations principales de refinancement (-2,531 MD), les refinancements à un mois (-244 MD) et les swaps de change (-14 MD).

A l'inverse, les opérations d'achats fermes ont progressé de 1,649 MD. En octobre 2024, la Banque a introduit un nouvel instrument de refinancement à long terme de six mois, mobilisant une enveloppe annuelle moyenne de 234 MD.

« Ces ajustements ont permis de satisfaire les besoins de liquidité des banques tout en limitant le déficit moyen du marché monétaire à 176 MD, contre 293 MD une année auparavant », précise Nouri.

Le TMM a débuté l'année à 7,98 % avant de s'établir à 7,99% à partir de juillet, niveau qu'il a conservé jusqu'à la fin de l'année. Cette stabilité reflète un équilibre soutenu des conditions monétaires, en cohérence avec la politique monétaire en vigueur.

Parallèlement, le Taux Moyen Pondéré (TMP) de l'Opération Principale de Refinancement (OPR) a affiché une moyenne annuelle de 8,01 %, confirmant l'ancrage des conditions monétaires.

Les transactions interbancaires ont poursuivi leur progression, notamment sur le marché en blanc, dont l'encours mensuel moyen a crû de 30,1 %. Les opérations à vue ont bondi de 47,6 % pour atteindre 1,683 MD, tandis que les transactions à terme ont reculé de 7,4 %.

«Cette dynamique traduit une consolidation progressive du marché interbancaire et une réduction de la dépendance des banques aux mécanismes de refinancement de la Banque centrale », souligne le rapport.

Croissance économique et équilibre externe

Sur le plan macroéconomique, la Tunisie a renoué avec une croissance positive de 1,4 % après une stagnation en 2023. Cette reprise s'explique par une bonne campagne agricole, l'amélioration des conditions climatiques et la performance du secteur des services marchands, notamment le tourisme.

Cependant, le secteur industriel a subi l'effet du ralentissement économique en Zone Euro et les difficultés persistantes du secteur extractif. « La demande intérieure, soutenue par la consommation privée et la reprise de l'investissement, a joué le rôle de moteur principal de la croissance », a expliqué Nouri.

Le déficit courant a été réduit à -2,425 MD (soit -1,5 % du PIB) contre -2,2 % un an auparavant, grâce à la consolidation des recettes touristiques et des transferts des Tunisiens résidant à l'étranger. En revanche, le déficit de la balance commerciale s'est aggravé de 11 %, en raison d'une hausse des importations et d'une stagnation des exportations.

Les avoirs en devises ont atteint 27,3 MD, représentant 121 jours d'importation, contre 120 jours en 2023. Le dinar a conservé une relative stabilité malgré des remboursements élevés au titre de la dette extérieure.

Le déficit budgétaire hors dons et privatisations a reculé à 6 % du PIB, contre 7,6 % en 2023. Le taux d'endettement public s'est allégé de 3,4 points, atteignant 81,2 % du PIB.

Quant à l'inflation, elle a poursuivi sa tendance baissière pour atteindre 6,2 % en glissement annuel en décembre 2024, contre 8,1 % un an plus tôt. L'inflation moyenne annuelle est revenue à 7 % contre 9,3 % en 2023.

«Cette évolution reflète les effets conjugués de la baisse des prix internationaux des produits de base, de la stabilité du dinar et de la politique monétaire restrictive de la BCT», a commenté le gouverneur.

Plan stratégique, innovations et perspectives 2025

En 2024, la Banque centrale a poursuivi la mise en oeuvre de son deuxième plan stratégique (2023-2025), axé sur le pilotage des projets, l'innovation interne et la modernisation du système financier.

Parmi les initiatives phares figure le lancement de la plateforme « TuniChèque », dans le cadre de la réforme du paiement par chèque, ainsi que la consolidation des dispositifs de gouvernance et de sécurité des transactions.

« Notre objectif est de renforcer la stabilité économique et financière du pays tout en favorisant l'innovation et l'inclusion financière », a affirmé Nouri.

Pour 2025, les perspectives demeurent prudentes en raison d'un contexte géopolitique incertain et de la faiblesse de l'activité en Zone Euro. La BCT prévoit néanmoins une amélioration progressive de la croissance, soutenue par l'agriculture, le tourisme et la reprise des industries extractives.

La Banque centrale a réduit son taux directeur à 7,5 % en mars 2025, après des progrès significatifs dans le processus de désinflation. Néanmoins, Fethi Zouhair Nouri insiste : «La vigilance reste de mise face aux risques inflationnistes et aux déséquilibres budgétaires. La stabilité monétaire est notre priorité absolue».