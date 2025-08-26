Tunisie: UNIMED - Rached Azaiez prend les rênes de la direction générale

25 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par S.M.

Le groupe Unimed a annoncé, ce lundi 25 août par voie de communiqué publié sur le site de la BVMT, la nomination de sa nouvelle direction, actée par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 18 août dernier.

Rached Azaiez a été nommé au poste de Directeur Général, succédant ainsi à M. Ridha Charfeddine. Parallèlement, le Conseil a procédé à la nomination de M. Mahmoud El Ouni au poste de Président du Conseil d'administration.

Le nouveau Directeur Général, dispose d'une solide expertise interne, ayant occupé des postes de direction au sein du groupe depuis plus de dix ans. Il était précédemment Directeur DGA et Directeur Technique. Selon le communiqué, il a « largement contribué à l'expansion et à la performance des laboratoires » d'UNIMED durant cette période.

