Tunisie: Gafsa/Tourisme - L'AFT tend la perche aux jeunes promoteurs

À l'issue des récentes Journées d'étude et de promotion du tourisme, tenues en mai dernier et ayant propulsé Gafsa sur le devant de la scène comme une destination touristique à fort potentiel, l'Agence foncière touristique (AFT), créée en 1973, marque un tournant décisif, avec une série d'interventions stratégiques, conçues pour catalyser l'investissement et donner une nouvelle dynamique au tissu touristique de la région.

Loin de se limiter à de simples annonces, ces mesures de l'AFT se traduisent par des actions concrètes et substantielles. Elles englobent l'acquisition méthodique de foncier d'exception, véritable sésame pour l'implantation de futurs complexes touristiques, ainsi que la mise en oeuvre d'infrastructures de base cruciales.

Autant d'éléments essentiels qui seront entièrement aménagés et mis à la disposition des investisseurs désireux de s'engager dans le secteur touristique privé. Cette démarche proactive vise à défricher le terrain et à aplanir les obstacles initiaux pour les entrepreneurs, leur offrant ainsi un cadre propice à la réalisation de leurs ambitions.

Mais l'engagement de l'AFT ne s'arrête pas là. Conscient du vivier de talents et d'idées novatrices qui foisonnent au sein de la jeunesse gafsienne, l'agence exhorte avec ferveur les jeunes promoteurs et porteurs de projets touristiques à prendre contact avec les autorités régionales compétentes.

Cette invitation n'est pas une simple formalité, elle s'inscrit dans une logique d'accompagnement et de facilitation. L'objectif est clair: démanteler les éventuelles barrières administratives, offrir un soutien technique et logistique, et surtout, guider ces entrepreneurs prometteurs dans la concrétisation de leurs visions audacieuses, qu'elles concernent le développement touristique ou la valorisation de l'artisanat traditionnel, véritable pilier de l'identité culturelle de Gafsa.

Cette initiative audacieuse de l'Agence foncière touristique s'inscrit dans le droit fil des recommandations émanant des Journées de promotion du tourisme de mai dernier. Elle témoigne d'une volonté politique affirmée de transformer Gafsa d'un simple point de passage en une destination touristique à part entière, capable d'attirer aussi bien les visiteurs tunisiens qu'étrangers; elle investit dans l'avenir, pariant sur la créativité et l'ingéniosité des nouvelles générations pour sculpter le visage touristique de demain de Gapsa, l'ancienne cité romaine.

C'est une synergie prometteuse entre vision institutionnelle et dynamisme entrepreneurial qui s'amorce, augurant une ère de prospérité pour la région.