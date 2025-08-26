Tunisie: TICAD 9 - Diversification des partenariats et investissements dans les énergies renouvelables

26 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a abordé lors de sa réunion tenue hier matin, 25 août 2025 , au palais de Carthage, avec Mme Sarra Zaafrani Zenzri, cheffe du gouvernement, les résultats de sa participation aux travaux de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) au Japon, dont la précédente édition avait été accueillie par la Tunisie en 2022.

Dans ce cadre, il a été particulièrement question d'un ensemble de projets relatifs aux investissements, notamment dans les infrastructures et les énergies renouvelables. Le Chef de l'État a souligné l'importance de la diversification des partenariats dans le respect des choix du peuple tunisien et des priorités qu'il définit.

De nombreux sujets liés au fonctionnement de plusieurs services publics ont également été abordés. Le Président de la République a réaffirmé qu'il ne s'agit pas de questions sectorielles isolées mais de l'ensemble des secteurs et des régions du pays, insistant sur la nécessité de lever tous les obstacles afin de relancer l'économie et d'ouvrir grand la voie à ceux qui ont longtemps souffert de l'injustice et de la privation, à travers de nouveaux textes en rupture avec le passé.

Ces personnes ont souffert, ont été privées et opprimées; elles ont le droit légitime de vivre dignement et se montrent prêtes à donner sans limites et à contribuer à l'édification espérée.

Le Président a conclu en réitérant que la Tunisie a aujourd'hui besoin de toutes ses citoyennes et de tous ses citoyens libres, ainsi que de textes et de politiques novatrices puisant leur légitimité dans les attentes du peuple, et d'une reddition des comptes équitable afin de récupérer toutes les richesses qui lui ont été spoliées. Car le droit reste un droit qui ne se prescrit pas, et l'injustice restera injustice, même si elle se pare d'une légitimité factice, usée, rejetée et honnie.

Lire l'article original sur La Presse.

