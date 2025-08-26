Algérie: Instructions strictes aux opérateurs de téléphonie mobile pour couvrir les axes routiers

EL-BAYADH — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki, a donné, lundi lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'El-Bayadh, des instructions strictes aux opérateurs de téléphonie mobile pour investir dans le raccordement des axes routiers à l'échelle nationale au réseau mobile, tout en respectant scrupuleusement les cahiers des charges et les licences d'exploitation.

M. Zerrouki a souligné, lors de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée à travers les wilayas de l'Ouest du pays, entamée par la wilaya d'El-Bayadh, et qui était accompagné de cadres du ministère et de directeurs centraux des différents opérateurs publics, qu'un "manque, voire une absence de couverture du réseau mobile a été constaté sur plusieurs axes routiers par certains opérateurs, ce qui est inacceptable. Tous ces opérateurs doivent investir dans la couverture en téléphonie mobile des routes comme le stipulent le cahier des charges et la licence d'exploitation".

Il a ajouté que des avertissements seront adressés à ces opérateurs par l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques, "afin qu'ils renforcent la couverture sur les routes", surtout face à la recrudescence des accidents de la route. La couverture permet en effet de sauver des vies en signalant rapidement les accidents.

Le ministre a indiqué qu'une réunion est prévue, la semaine prochaine, avec les opérateurs de téléphonie mobile, après une précédente réunion tenue avec l'Autorité de régulation pour évaluer ces défaillances de couverture sur les axes routiers.

Il a aussi révélé l'envoi récent d'équipes de terrain pour contrôler la couverture des routes principales et autoroutes, telles que l'autoroute Est-Ouest et la Transsaharienne Nord-Sud, précisant que certaines régions du Sud ont un besoin urgent de renforcement du réseau.

Il a ordonné aux opérateurs mobiles de "corriger ces lacunes" pour éviter les sanctions prévues dans les cahiers des charges et les licences d'exploitation.

Le ministre a également exigé des opérateurs de généraliser le service global et de mettre en oeuvre leurs programmes dans les délais impartis, afin que tous les citoyens, y compris ceux des zones enclavées, puissent bénéficier de la couverture mobile.

Concernant le secteur postal, M. Zerrouki a annoncé, dans le cadre du plan complémentaire de 2025, la préparation de l'opération d'acquisition de 1.000 distributeurs automatiques de billets (DAB) qui seront répartis à travers toutes les wilayas du pays. Il est prévu dans ce cadre la réception et l'installation de 600 de ces appareils avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.

Tous les nouveaux DAB seront équipés des fonctionnalités de retrait et de dépôt d'argent, dans le cadre de la stratégie du secteur visant à désengorger les bureaux de poste, à promouvoir les paiements électroniques et à rapprocher les services postaux des citoyens.

D'autre part, concernant les projets de raccordement au réseau de fibre optique, le ministre a précisé que le plan du ministère vise à généraliser cette technologie sur tout le territoire national et à achever l'opération début 2027, en supprimant définitivement les câbles en cuivre.

Il a souligné les offres compétitives d'Algérie Télécom qui ont permis à l'Algérie de devenir le premier pays à proposer 1,5 Gbps à des prix très bas.

Au début de sa visite, le ministre a assisté, dans la salle des délibérations de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), à une présentation détaillée du secteur dans cette collectivité locale des Hauts-plateaux de l'Ouest.

Il a ensuite mis en service l'agence commerciale d'Algérie Télécom, rénovée, au chef-lieu de wilaya, ainsi que le bureau de poste "Toumi Mohamed", qui été également aménagé et agrandi. M. Zerrouki a aussi visité la Recette principale, l'espace libre de services et les nouveaux distributeurs automatiques.

Dans la wilaya déléguée d'El-Abiodh Sidi Cheikh, il a supervisé la mise en service d'un bureau de poste rénové et agrandi, ainsi que l'agence commerciale d'Algérie Télécom.

Dans la commune de Chellala, il a inauguré le bureau de poste portant le nom du défunt moudjahid Djebari Ahmed, et a inspecté les projets et infrastructures du secteur visant à moderniser les services et à améliorer les conditions de travail des professionnels, ainsi que la qualité des prestations offertes aux citoyens.