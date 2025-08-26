Algérie: Algérie Poste lance une nouvelle carte de paiement destinée aux supporters des équipes sportives algériennes

ALGER — L'entreprise Algérie Poste (AP) a annoncé, lundi dans un communiqué, le lancement d'une nouvelle carte de paiement destinée exclusivement aux supporters des clubs sportifs algériens, portant les couleurs et le logo historique de chaque club.

Dans le cadre de sa stratégie visant à diversifier sa gamme de cartes de paiement électronique, Algérie Poste a lancé une nouvelle carte personnalisée destinée exclusivement aux supporters des clubs sportifs algériens, portant les couleurs de chaque club et son logo historique, reflétant ainsi "l'interaction de l'entreprise avec son environnement socioculturel, et renforçant la place du sport en tant que levier de l'identité nationale", précise le communiqué.

Cette nouvelle émission concernera, dans un premier temps, le club du Mouloudia d'Alger (MCA), ce qui permettra à ses supporters de bénéficier de divers services numériques, ajoute le communiqué, soulignant que "l'émission de cette carte débutera dans les semaines à venir, avec la possibilité de remplacer la carte classique, sachant que tous les détails concernant les avantages et les services accompagnant la carte leur seront fournis dans un proche avenir, en prévision de l'élargissement de l'initiative aux supporters d'autres clubs sportifs nationaux".

Selon Algérie Poste, sa nouvelle gamme, conçue à la demande, "constitue une première étape dans un processus numérique plus global, ouvert aux différents clubs sportifs nationaux, ainsi qu'à l'ensemble des établissements et organismes, en sus des différents segments de la société".

Cette démarche traduit "la pleine adhésion de l'entreprise à la mise en oeuvre de la feuille de route du gouvernement relative à la transformation numérique et à la généralisation des services de paiement électronique, en vue de répondre aux besoins et attentes des clients et contribuer ainsi à la promotion de l'inclusion financière et à l'amélioration de l'expérience numérique des citoyens", note le communiqué.